Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan edustajat: Ennallistamissuunnitelma tullaan toteuttamaan maanomistajan oikeudet sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset huomioiden
12.6.2026 17:21:35 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tänään 12.6. valmistuneessa ympäristövaliokunnan mietinnössä määritellään puitteet EU:n ennallistamisasetukseen liittyvän kansallisen suunnitelman toteuttamiselle. Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet eivät allekirjoita oppositiosta esitettyä kritiikkiä esitystä kohtaan.
Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Teemu Kinnarin mukaan eduskuntaa ei ole sivuutettu ennallistamissuunnitelman valmisteluprosessissa. Kinnarin mukaan ennallistamisasetus on laaja kokonaisuus, jossa tekninen valmistelu tehdään tavanomaisena virkatyönä, mutta poliittinen ohjaus säilyy eduskunnalla.
”Eduskunta on ollut mukana valmistelussa ja tulee olemaan jatkossakin. Se on määrittänyt keskeiset reunaehdot sekä asettanut tavoitteen toteuttaa toimeenpano siten, että suomalainen maa- ja metsätalous pysyvät elinvoimaisina jatkossakin. Lisäksi budjettivalta ennallistamistoimista on täysin eduskunnalla. Väitteet eduskunnan sivuuttamisesta eivät vastaa tosiasioita”, Kinnari toteaa.
Lakiesitystä käsiteltiin eduskunnan ympäristövaliokunnassa, maa- ja metsätalousvaliokunnassa sekä perustuslakivaliokunnassa. Käsittelyn yhteydessä tehtiin tarkennuksia erityisesti omaisuudensuojan vahvistamiseksi.
”Maa- ja metsätalousvaliokunta korosti lausunnossaan omaisuudensuojan merkitystä, ja ympäristövaliokunta teki esitykseen hyviä täsmennyksiä, joilla näitä huolia huomioitiin. Ennallistamissuunnitelmaa ei voi käyttää perusteluna kaavoituksessa tai lunastuksissa, mikä parantaa maanomistajien asemaa”, Eestilä sanoo.
Kritiikkiä ennallistamissuunnitelman toteuttamisesta on tullut erityisesti keskustan suunnalta. Valiokunnan jäsen Janne Jukkola muistuttaa, että kokoomus vastusti ennallistamisasetusta koko sen EU-käsittelyn ajan ja teki kaikkensa estääkseen sen hyväksymisen.
”Kun asetus nuijittiin EU:ssa läpi edellisellä kaudella, oli Suomessa keskustalainen maa- ja metsätalousministeri, jonka vastuulla ennallistamisneuvottelut olivat. Siksi on varsin erikoista, että keskusta yrittää nyt esiintyä asetuksen ulkopuolisena arvostelijana ja vierittää seuraukset nykyhallituksen vastuulle”, Jukkola jatkaa.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Milla Lahdenperä ymmärtää oppositiosta esitetyn huolen ennallistamisasetuksen toimeenpanosta. Hän kuitenkin korostaa, että hallituksen tavoitteena on implementoida asetus mahdollisimman pienillä vaikutuksilla suomalaiseen maa- ja metsätalouteen.
”Asetus on Suomelle haastava ja kustannuksiltaan merkittävä. Siksi hallitus keskittyy siihen, että toimeenpano toteutetaan hallitusti ja vaikutukset pysyvät minimaalisina, eikä talousmetsiä ajaudu suojelun piiriin. Toivoisin, että myös oppositio osallistuisi tähän valmisteluun rakentavasti”, Lahdenperä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Markku EestiläKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Milla LahdenperäKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Teemu KinnariKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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