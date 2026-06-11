SuomiAreenan kesätyöohjelma tarjoaa kesätyön 30 nuorelle
15.6.2026 06:26:35 EEST | SuomiAreena | Tiedote
SuomiAreena, Accenture Finland, 4H-järjestö ja Erätauko-säätiö toteuttavat kesän SuomiAreena-festivaalilla uudenlaisen kesätyöohjelmakokeilun, jossa nuoret pääsevät osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tapahtumatuotannon tehtäviin.
Kesätyöohjelmaan osallistuu yhteensä noin 30 nuorta, joista puolet ovat Porin ja Lavian 4H-yhdistysten kautta valittuja, työuraansa aloittelevia 15–17-vuotiaita satakuntalaisia nuoria ja puolet ovat Accenturen strategiakonsultoinnin kesätyöohjelmasta SuomiAreena-asiakkuuteen työllistyviä korkeakouluopiskelijoita.
”Ensimmäiset kesätyöt ovat olleet monelle nuorelle tärkeitä avainkokemuksia ja ne ovat myös olennainen osa työelämään kiinni pääsemistä. Jokainen yritys voi toteuttaa yhteiskunnallista toimijuutta tarjoamalla nuorelle kesätyön. On äärimmäisen hienoa olla mukana mahdollistamassa tätä”, toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta kertoo.
Vuorovaikutustaidot ja Dialogi-koulutus osana kesätyötä
Kesätyöohjelman aikana nuoret osallistuvat SuomiAreenan tapahtumatuotantoon, seuraavat yhteiskunnallisia keskusteluja ja osallistuvat tapahtuman sisällöntuotantoon kahden viikon ajan. Tärkeä osa työtä on kohtaamisella ja vuorovaikutuksella: nuoret saavat kesätyön ohella muun muassa Erätauko-säätiön dialogikoulutuksen sekä toteuttavat yhdessä SuomiAreenan torstaipäivään oman lavaohjelman.
”Yhteiskunnallinen ajattelu, vuorovaikutustaidot ja punaisen langan löytäminen monimutkaisistakin kokonaisuuksista ovat arvokkaita taitoja tulevaisuuden työelämässä. Haluamme mahdollistaa nuorille tämän kokemuksen sekä sen, että SuomiAreenassa kuullaan myös nuorten ääntä osana yhteiskunnallista keskustelua”, Accenturen julkisten palveluiden ja terveydenhuollon liiketoimintajohtaja Minttu Viitanen kertoo.
Ohjelman suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että nuorten kuuleminen ja osallistaminen on liian usein näennäistä. Tällä kertaa tarkoituksena on antaa nuorille oma ääni osana yhteiskunnallista keskustelua ja työelämän kehitystä. Lavaohjelma suunnitellaan osana kesätyötä. Sen sisältö ja tarkempi aihe selviävät vasta tapahtumaviikolla, ja sen valmistumista seurataan mm. SuomiAreenan instagramissa.
Ohjelmasuunnittelun lisäksi kesätyöohjelman nuoret toimivat tapahtumatuotannon monipuolisissa tehtävissä.
“On tärkeää, että nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa sekä osallistumaan keskusteluun Suomen tulevaisuudesta. Erätauko on erinomainen rakentavan keskustelun työkalu meille kaikille. Se auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa ja sen tuominen osaksi nuorten kesätyöohjelmaa on meille suuri kunnia”, toimitusjohtaja Laura Arikka Erätauko-säätiöstä jatkaa.
Merkityksellisin kesätyö -lavaohjelma toteutetaan Raatihuoneenpuiston lavalla torstaina klo 10. Tarkempi ohjelma ja keskustelijat julkaistaan tapahtumaviikolla. Ohjelma striimataan tuttuun tapaan myös MTV Katsomoon.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, antti.lehtinen@suomiareena.fi tai p. 050 572 7991.
Kuvia kesätyöntekijäohjelman osallistujista median käyttöön pyydettäessä: saara.iivari@suomiareena.fi
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Yhteyshenkilöt
Antti LehtinenToimitusjohtajaSuomiAreena OyPuh:0505727991antti.lehtinen@suomiareena.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi
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