Veikkaus Oy

Suomella voittoisa ilta Eurojackpotissa

12.6.2026 22:46:35 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina tarjolla on noin 54 miljoonan euron päävoitto. Suomeen osui tänä iltana useampi suurvoitto.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 24/2026 perjantai-illan oikea rivi on 2, 4, 14, 18, 28 sekä tähtinumerot 9 ja 11.

Arvonnan suurimmat voitot menivät neljälle 5+1 tulokselle, joista peräti kaksi osui Suomeen. Toinen hieman yli puolen miljoonan euron voitoista meni neljän osuuden porukkapeliin, jonka espoolainen laatija oli laittanut vetämään Veikkaus-sovelluksessa. Tämän pelaajaporukan muut jäsenet löytyvät Helsingistä, Riihimäeltä ja Lopelta. Kunkin osuuden voitoksi tuli hieman yli 125 000 euroa.

Toinen Suomeen osunut reilu puolen miljoonan euron voitto meni kymmenen osuuden valmisporukkapeliin, jonka osuuksia oli ostettu veikkaus.fi:ssä ja Veikkaus-sovelluksessa. Yksi osuuksista oli ostettu Helsingin Pukinmäen ST1 asemalla. Muut voitot osuivat Vihtiin, Lappeenrantaan, Outokumpuun, Helsinkiin (2 kpl), Järvenpäähän, Seinäjoelle, Pirkkalaan ja Espooseen.

5+1-tuloksia osui Suomeen tulleiden voittojen lisäksi Norjaan ja Slovakiaan.

5+0-tuloksia löytyi tänä iltana 13 kappaletta ja näistäkin kaksi osui Suomeen. Mänttävilppulalainen pelaaja sai rivillään 87 278,70 euroa. Hän oli pelannut rivin Veikkauksen sovelluksessa.

Reilu 87 000 euron voitto meni myös netin kolmen osuuden pelaajaporukalle, jonka laatija on Suomussalmelta. Pelaajaporukan kaksi muuta jäsentä ovat Loviisasta ja Suomussalmelta.

Suomalaisvoittojen lisäksi 5+1-osumia meni Alankomaihin, Tanskaan, Unkariin, Ruotsiin, Sloveniaan ja vielä kuusi kappaletta Saksaan.

Milli-pelin perjantaisen arvonnan oikea rivi on 10, 13, 15, 20, 33, 34 ja lisänumero 24. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon 20 560 kappaletta.

Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 8 3 3 2 1 0 3. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Perjantain Lomatonnin voittorivi on Varsova 96. Lomatonneja lähti jakoon kuusi kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

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Kuvat

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
Veikkaus/Mari Lehtisalo
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