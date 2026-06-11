Naantalin Musiikkijuhlat huipentuu puistokonserttiin Kultarannassa ja ulkomaiseen huippuvierailuun
13.6.2026 07:43:24 EEST | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote
46. Naantalin Musiikkijuhlat huipentuvat "Ei Kultarantaa rakkaampaa" -konserttiin ja Alexander Sitkovetskyn tähdittämän Leopoldinum -orkesterin vierailuun. Kultarannan puistokonsertti on loppuunmyyty.
EI KULTARANTAA RAKKAAMPAA
Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.
Konsertilla on perinteisesti ollut säävaraus ja tänään ennuste näyttää poutaiselta, joten konsertti toteutetaan Kultarannan puutarhassa suunnitelmien mukaan, iloitsee Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila ja muistuttaa, että varalle konserttiin voi ottaa mukaan sadetakin, mutta sateenvarjojen tuominen alueelle ei ole mahdollista.
KONSERTTI KUIN UNELMA
Viulisti-kapellimestari Alexander Sitkovetsky konsertoi puolalaisen Leopoldinum Chamber Orchestran kanssa lauantaina klo 19 Naantalin kirkossa. Musiikkijuhlat huipentuu ensi kertaa Suomessa esiintyvän huippuorkesterin vierailuun ja päättää samalla 46. Naantalin Musiikkijuhlat, jotka ovat tänä vuonna pitäneet sisällään 20 konserttia, 200 esiintyjää, 25 yritystä ja yhteistyökumppania sekä erityisen paljon festivaalille osallistujia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma AnttilaToimitusjohtajaNaantalin MusiikkijuhlatPuh:+358453112236emma.anttila@naantali.fi
Kuvat
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen kesäkuussa 2027.
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