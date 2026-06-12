Kempeleessä laadittuun porukkapeliin 95 000 euron Toto-pelivoitto
13.6.2026 15:34:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui perjantai-iltana 95 000 euron Toto-pelivoitto. Voittorivin oli pelannut nettipelaaja Kempeleestä. Hänellä oli omasta porukkapelistään peräti kuusi osuutta, ja pelin laatijan voittopotti kasvoi näin yli 57 000 euroon.
Taitava ja onnekas kempeleläinen nettipelaaja laati perjantain Bollnäsin Toto64-kierrokselle hajotuspelin, johon osui 95 955 euron voitto. Peli oli jaettu 10 osuuden porukkapeliksi.
Kempeleläisen nettipelaajan 283,30 euron hajotussysteemi oli jaettu 10 osuuden porukkapeliksi, joten yhden osuuden hinnaksi muodostui 28,33 euroa.
Pelin laatijalla oli pelistä kuusi osuutta, joilla hän voitti yhteensä peräti 57 573 euroa.
- Isot onnittelut Kempeleeseen taitavan porukkapelin tekijälle sekä porukassa mukana olleille voittajille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Oululaisella nettipelaajalla oli pelistä kaksi osuutta, joilla hän voitti yhteensä 19 191 euroa.
Ilmajokelaisella nettipelaajalla oli porukkapelistä yksi osuus, jolla voitti 9 595 euroa.
Kuopiolaisella nettipelaajalla oli porukkapelistä yksi osuus, jolla voitti 9 595 euroa.
Suuriin potteihin on mahdollisuus myös tänään lauantaina.
Pohjois-Ruotsin Bodenin Toto85-pelissä on jackpotin myötä jopa 4 300 000 euron potti. Peliaika päättyy klo 21.10 ja oikea rivi ratkeaa myöhäisessä kesäillassa Ruotsissa. Bodenissa kilpailee useita suomalaisvalmentajien hevosia kesäillan ja kesäyön aikana.
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