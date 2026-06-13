Veikkaus Oy

Mika Forss sinetöi suomalaisten suurvoitot - Suomeen kolme yli 300 000 euron Toto-pottia

14.6.2026 10:46:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Pohjois-Ruotsin Bodenissa ravattiin myöhäisen kesäillan ravit lauantaina. Kesäyön Toto85-peli päättyi Mika Forssin ohjastaman Castor the Starin voittoon ja suomalaispelaajat pääsivät juhlimaan. Suomeen osui Toto85-pelistä kolme yli 300 000 euron täysosumaa.

Veikkaus / Mari Lehtisalo

Bodenin Toto85-rivin päätöskohde oli suurkilpailu Norrbottens Stora Pris, jonka voittoon Mika Forss kiritti vain 1,03 % kohteen pelatun ruotsalaishevosen Castor the Starin. Kierroksen täysosumien arvo nousi 301 805 euroon.

Suomesta oikeita rivejä löytyi kolme kappaletta. Voitot osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan 20 osuuden porukkapeliin, savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin sekä espoolaiselle nettipelaajalle.

Espoolainen nettipelaaja voitti hajoituspelillä 306 513 euroa. 

Helsinkiläisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui 305 267 euron voitto. Helsinkiläinen oli pelannut hajoituspelin, josta hänellä oli itsellään 10 osuutta. Muut porukkavoittajat olivat Veikkauksen netti- ja sovelluspelaajia eri puolelta Suomea.

Savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui 305 267 euron voitto. Savonlinnalainen oli pelannut hajoituspelin, josta hänellä oli itsellään 10 osuutta. Muut porukkavoittajat olivat Veikkauksen netti- ja sovelluspelaajia eri puolelta Suomea.

- Isot onnittelut taitaville ja onnekkaille Toto85-kierroksen suomalaisvoittajille! Siellä on monella Toto-pelaajalla kesäyö huipentunut hienosti ja jännittävissä tunnelmissa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelanneet voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.

Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen osuivat huhtikuussa, kun kaksi suomalaista peliporukkaa voittivat yli 760 000 euron potit. Eilisillan yli 300 000 euron voitot ovat kuluvan vuoden neljänneksi ja viidenneksi suurimmat voitot Veikkauksen Toto-peleistä.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye