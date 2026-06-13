Mika Forss sinetöi suomalaisten suurvoitot - Suomeen kolme yli 300 000 euron Toto-pottia
14.6.2026 10:46:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Pohjois-Ruotsin Bodenissa ravattiin myöhäisen kesäillan ravit lauantaina. Kesäyön Toto85-peli päättyi Mika Forssin ohjastaman Castor the Starin voittoon ja suomalaispelaajat pääsivät juhlimaan. Suomeen osui Toto85-pelistä kolme yli 300 000 euron täysosumaa.
Bodenin Toto85-rivin päätöskohde oli suurkilpailu Norrbottens Stora Pris, jonka voittoon Mika Forss kiritti vain 1,03 % kohteen pelatun ruotsalaishevosen Castor the Starin. Kierroksen täysosumien arvo nousi 301 805 euroon.
Suomesta oikeita rivejä löytyi kolme kappaletta. Voitot osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan 20 osuuden porukkapeliin, savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin sekä espoolaiselle nettipelaajalle.
Espoolainen nettipelaaja voitti hajoituspelillä 306 513 euroa.
Helsinkiläisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui 305 267 euron voitto. Helsinkiläinen oli pelannut hajoituspelin, josta hänellä oli itsellään 10 osuutta. Muut porukkavoittajat olivat Veikkauksen netti- ja sovelluspelaajia eri puolelta Suomea.
Savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui 305 267 euron voitto. Savonlinnalainen oli pelannut hajoituspelin, josta hänellä oli itsellään 10 osuutta. Muut porukkavoittajat olivat Veikkauksen netti- ja sovelluspelaajia eri puolelta Suomea.
- Isot onnittelut taitaville ja onnekkaille Toto85-kierroksen suomalaisvoittajille! Siellä on monella Toto-pelaajalla kesäyö huipentunut hienosti ja jännittävissä tunnelmissa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelanneet voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.
Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen osuivat huhtikuussa, kun kaksi suomalaista peliporukkaa voittivat yli 760 000 euron potit. Eilisillan yli 300 000 euron voitot ovat kuluvan vuoden neljänneksi ja viidenneksi suurimmat voitot Veikkauksen Toto-peleistä.
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