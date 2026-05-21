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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Teetkö nämä virheet pakastaessasi? Kuusi vinkkiä kesän marjojen pakastamiseen
16.6.2026 09:22:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Tiesitkö, että pakastustapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisina marjat saa sulatettuna käyttöön? Väärin pakastetut marjat muuttuvat helposti vetisiksi ja mauttomiksi. Pakastusprosessissa nopeus ja oikea tekniikka ovat lopputuloksen kannalta kriittisiä.
Liian suuri määrä pakastettavia tuotteita kerralla sekä liian lämmin ilma heikentävät pakastettavien marjojen ominaisuuksia kriittisesti. Pakastettavassa määrässä maltti on valttia, mutta lämpötilassa ei kannata säästellä.
Lue vinkit, joiden avulla saat marjat pakastettua kiinteinä, kauniina ja herkullisina.
1. Sulata pakastin tarvittaessa. Yli 3–5 mm huurre kylmäaineputkistossa heikentää laitteen tehoa, hidastaa marjojen jäätymistä ja siten heikentää pakastettujen marjojen laatua.
2. Tarkista laitteesi pakastuskyky. Pakastuskyky ilmoitetaan laitteen arvokilvestä (kg/24 h). Voit pakastaa yhden vuorokauden aikana enintään pakastimen pakastuskyvyn verran. Pakastuminen kestää 24 tuntia, eikä tänä aikana pakastimeen saa lisätä uusia tuotteita. Liian suuri määrä kerralla hidastaa jäätymistä ja heikentää marjojen laatua.
3. Käynnistä pakastustoiminto ajoissa. Pakastustoiminto tulisi kytkeä päälle 6–24 tuntia ennen pakastamista marjojen määrästä riippuen. Näin pakastimessa jo olevat tuotteet pysyvät kylminä ja uudet marjat jäätyvät nopeasti.
4. Sijoita marjat oikein. Käytä pakastushyllyä tai -laatikoita. Älä laita uusia marjoja aiemmin pakastettujen päälle.
5. Muista kytkeä pakastustoiminto pois. Pidä pakastustoiminto päällä vuorokauden ajan ja sammuta se sitten energiaa säästääksesi. Uusimmat pakastimet hoitavat poiskytkennän automaattisesti.
6. Lue laitteen käyttöohjeet. Käyttöohjeista saat tärkeää tietoa laitteen käytöstä ja ohjeita onnistuneeseen pakastukseen.
Ohjeet antoi Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Taina Luukkainen, ETKO ry:n toimitusjohtaja
taina.luukkainen@etkory.fi
+358 400 597 492
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
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