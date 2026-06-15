Akava: Osaava henkilöstö tekee korkeakoulujen ja tutkimuksen tulevaisuuden
15.6.2026 12:40:02 EEST | Akava ry | Tiedote
Akava pitää opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellun Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2040 tavoitteita oikeansuuntaisina. Koulutustason nostaminen, laadun vahvistaminen, tieteen vapauden turvaaminen sekä jatkuvan oppimisen kehittäminen ovat välttämättömiä toimia Suomen sivistyksen, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun vahvistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteisiä investointeja ja riittäviä resursseja.
– Korkeakoulutuksella ja tutkimuksella on keskeinen merkitys Suomen kasvulle ja hyvinvoinnille. Uuden vision tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että korkeakoulujen henkilöstöllä on riittävät mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin. Korkeakoulujen uudistuminen, tutkimuksen laatu, opetuksen kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyvät henkilöstön osaamisesta, sitoutumisesta ja työstä, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Akava korostaa, että korkeakoulujen henkilöstön asema ja työhyvinvointi sekä mahdollisuudet pitkäjäinteiseen asiantuntija- ja tutkimustyöhön ovat korkeakoulujen ydin. Tämän tulee näkyä sekä politiikassa että korkeakoulujen hallinnollisissa päätöksissä.
– Viime vuosina korkeakouluille on tullut uusia tehtäviä ja niihin on kohdistunut kasvavia odotuksia ja paineita toiminnan tehostamiseen. Jotta vision tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee niiden toteuttamiseen varata riittävät resurssit. Henkilöstön voimavarojen pitää olla tasapainossa sille asetettujen tavoitteiden kanssa ja tutkijanurien pitää olla houkuttelevia. Pidämme myönteisenä, että visiossa korostetaan tutkimuksen vastuullisuutta, opetuksen laatua sekä korkeakouluyhteisöjen hyvinvointia. Näiden tavoitteiden tulee toteutua myös korkeakoulujen ohjauksessa, rahoituksessa ja johtamisessa, Löfgren jatkaa.
Akava tukee tavoitetta nostaa nuorten aikuisten korkeakoulutusaste keskeisten verrokkimaiden tasolle. Tavoitetta ei kuitenkaan pidä toteuttaa koulutuksen tai tutkimuksen laadun kustannuksella, mikä edellyttää yhteiskunnalta investointeja korkeakoulujen perusrahoitukseen.
– Koulutustason nostaminen on välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Korkeakoulutuksen saavutettavuus, laadukas opetus ja ohjaus sekä opiskelijoiden hyvinvointi ovat perusta sille, että koulutustason nosto toteutuu kestävällä tavalla ja vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteensa, toteaa koulutuspolitiikan päällikkö Miika Sahamies.
Tutustu visioon Sivistyksestä suunta Suomelle: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2040
Yhteyshenkilöt
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Miika Sahamieskoulutuspolitiikan päällikköPuh:+358505305366miika.sahamies@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
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