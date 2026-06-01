Näin hoidat hyönteisten pistot
15.6.2026 12:28:19 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Kesällä on vaikea välttyä hyönteisten puremilta ja pistoilta. Asiantuntijamme kertoo, miten hoidat puremat ja pistot sekä lievität kutinaa.
Yleisimmät oireet hyönteisten puremista ovat paikallinen punoitus, turvotus, kutina tai kirvely. Pureman aiheuttama reaktio kestää henkilöstä riippuen minuuteista tunteihin ja herkimmillä jopa useisiin päiviin.
“Hyönteisten pistoja hoidetaan oireiden mukaan. Kutinan hillitsemisessä auttavat kortisonivoide, antihistamiinipuikko ja -tabletit”, farmaseutti Outi Kähkönen Yliopiston Apteekista sanoo.
Kutinaoireet johtuvat hyönteisten erittämästä myrkystä tai niiden syljen sisältämistä ärsyttävistä aineista. Vaikka ihoa tekisi mieli raapia, kutiavan paukaman raapimista kannattaa välttää, sillä ihon rikkoutuminen pidentää paranemisaikaa.
Allerginen saa voimakkaamman reaktion
Hyönteisen, kuten hyttysten tai mäkäräisten, myrkylle tai syljelle allerginen henkilö saa puremasta normaalin myrkkyreaktion lisäksi allergisen reaktion. Allerginen reaktio on tyypillisesti voimakkaampi ja pitkäkestoisempi kuin itse myrkkyreaktio.
”Jos on allerginen hyttysen puremille ja saa puremista joka kesä voimakkaita iho-oireita, on järkevää aloittaa antihistamiinitablettien käyttö jo hieman ennen luonnossa oleskelua tai mökkireissua”, Kähkönen sanoo.
Mikäli hyönteisen pisto tai purema aiheuttaa poikkeuksellisen voimakkaita oireita, kuten suuria paukamia, haavautumista, märkimistä tai raajaturvotusta, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Lääkärissä kannattaa käydä myös, jos pistosalueelle ilmestyy leviävää ihottumaa.
Ampiaisen pisto voi aiheuttaa voimakkaita oireita
Yleensä ampiaisen ja mehiläisen pistot aiheuttavat paikallisesti kipua, kuumotusta ja turvotusta. Pisto-oireiden lievittämiseen auttaa tarvittaessa antihistamiini- tai kortisonitabletti.
Osa ihmisistä on allergisia ampiaisen pistoille, ja heille pisto voi olla hengenvaarallinen. Pistolle voimakkaasti allergisen henkilön tulee pitää mukanaan adrenaliinikynää, jonka lääkäri tarvittaessa määrää reseptillä.
Ampiaisen pisto voi kuitenkin aiheuttaa myös muille kuin allergikoille voimakkaita oireita. Pistot pään ja kaulan alueelle voivat olla vaarallisimpia. Terveydenhuoltoon tulee ottaa yhteyttä, jos ampiainen pistää suun tai nielun alueelle, pientä lasta tai vanhusta tai jos pistoja on useita.
”Jos ampiaisen piston jälkeen ilmaantuu hengenahdistusta, vaikeuksia hengittää normaalisti tai pistosta aiheutuu äkillinen ja vakava yliherkkyysreaktio, tulee soittaa hätänumeroon, Kähkönen muistuttaa.
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