Helsingin työväenopiston ja Arbiksen kurssioppaat jäävät historiaan
15.6.2026 11:31:44 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Työväenopiston ja Arbiksen perinteinen syksyn kurssien painettu opinto-opas jää historiaan. Kaikki kurssit ja niiden ajantasaiset tiedot on julkaistu ma 1.6. ilmonet.fi-sivulla, jossa niitä voi selata, katsella ja merkitä suosikeiksi etukäteen. Ilmoittautumiset alkavat ma 10.8.
Muutoksen taustalla on pyrkimys tehdä tietojen saatavuudesta entistä vaivattomampaa ja ympäristöystävällisempää. Ilmonet.fi-sivusto tarjoaa mahdollisuuden myös aina ajantasaiseen tietoon. Samalla vähenee myös fyysisen oppaan tuotantoon liittyvä ympäristökuormitus.
Ilmonetissä voi hakea, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa kursseja
Ilmonetissä on monta suodatinta, joilla tarkentaa kurssihakua. Haku suodatetaan sivun vasemmassa laidassa olevasta suodatinvalikosta, plusmerkkiä painamalla. Napsauttamalla plus -merkkiä vaihtoehtoja löytyy aina lisää. Ensin valitaan Opetuspaikka ja halutessa voi tarkentaa hakua Opetuskieli-, Aika-, Laji- ja Kohderyhmä-valikoista.
Lisäksi ilmonet.fi-sivulla on kaikkea kätevää, kuten pikahakuja: Uudet kurssit, äkkilähdöt, vapaita paikkoja ja käynnissä olevat kurssit.
Selkeät ohjeet ilmonet.fi-sivuston käyttöön
YouTube videolta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet ilmonet.fi-sivuston käyttöön. Videolla näytetään kuinka voit hakea kursseja, ilmoittautua, maksaa ja peruuttaa osallistumisen ilmonet.fi-sivustolla. Asiakaspalvelussa autetaan myös mielellään, ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa.
Henkilökohtaista neuvontaa
Ilmoittautumisviikolla järjestetään henkilökohtaista neuvontaa opistojen ja kulttuurikeskusten aulatiloissa klo 9–12. Lukukauden aikana voi myös tulla Opistotalolle avoimeen oppimiskeskus Ainoon, Arbikselle tai kirjastojen Enter-tukipisteisiin.
- Työväenopiston syksy esittelyssä –tilaisuus to 6.8. klo 14–15 Viipurinsalissa sekä Helsinki-kanavalla. Lue lisää Ilmonet.fi kurssikoodilla H265374.
- Asiakaspalvelupisteet Opistotalo, Malmitalo, Stoa ma–pe klo 10–16
- Aino ma–pe klo 13–16
- Esittely ja neuvonta Stoa, digiluokka to 6.8.: Työväenopiston syksy esittelyssä klo 14–15 ja neuvontaa klo 15–16
- Esittely ja neuvonta Malmi, digiluokka to 6.8.: Työväenopiston syksy esittelyssä klo 14–15 ja neuvontaa klo 15–16
- Ilmoittautumisneuvontaa Oodin aula pe 7.8. klo 10-14
Ilmoittautumiset
Syksyn 2026 ilmoittautumiset alkavat ainealoittain ma 10.8. klo 10.00. Voit ilmoittautua ilmonet.fi-sivustolla, puhelimitse ja opistojen asiakaspalvelussa.
ma 10.8. Kuvataide, Digitaidot
ti 11.8. Ihminen, yhteiskunta, kulttuuri, Kirjallisuus, teatteri, äidinkieli,
Kotitalous, Luonto ja ympäristö, Tekniikka ja liikenne
ke 12.8. Kielet, Suomi toisena kielenä
to 13.8. Liikunta ja tanssi, Hyvinvointi ja terveys
pe 14.8. Käsityö, Musiikki
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Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys toimittajillema-pe klo 9-16Puh:09 310 39330
Ulla KantanenMarkkinointisuunnittelijaHelsingin työväenopisto / markkinointiviestintäPuh:0931031578Puh:04057407536ulla.kantanen@hel.fi
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