Helsingin työväenopiston ja Arbiksen kurssioppaat jäävät historiaan

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.6.2026 12.6.2026 13:30:00 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös Suomenlinnan ala-asteen koulun ja päiväkoti Suomenlinnan tilojen perusparannuksen tarveselvityksestä päätös Herttoniemeen osoitteeseen Hillerikuja 4 sijoittuvien päiväkoti Siilitien ja Hertsikan ala-asteen koulun Hillerikujan toimipisteen tilojen tarveselvityksestä päätös Länsi-Herttoniemeen sijoittuvan lisä- ja väistötilan tarveselvityksen muutoksesta päätös Siltamäkeen osoitteeseen Siltakyläntie 9 sijoittuvien Siltamäen uuden yhtenäisen peruskoulun ja päiväkoti Pertun varhaiskasvatustilojen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Vuosaareen osoitteeseen Itäreimarinkuja 1 sijoittuvien lastensuojelun erityisen huolenpidon ja päihdehoidon osastojen opetustilojen tarveselvityksestä lausunto osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puisto