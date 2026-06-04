Paviljongin uudeksi myyntijohtajaksi Niina Karhu

Karhu tuo mukanaan vahvan ja monipuolisen kokemuksen myynninhallinnasta, monikanavamarkkinoinnista, asiakkuuksien johtamisesta, palveluliiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamis- ja esihenkilötehtävistä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Osaaminen on kertynyt sekä kansainvälisessä että kotimaisessa toimintaympäristöissä.

“Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta liittyä Paviljongin tiimiin. Tapahtuma-ala on ollut lähellä sydäntäni koko urani ajan, ja odotan innolla, että pääsen kehittämään Paviljongin tapahtumaliiketoimintaa yhdessä osaavan henkilöstön ja asiakkaiden kanssa”, Karhu sanoo.

Paviljongissa uusi myyntijohtaja vastaa tapahtumamyynnin strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, myyntitiimin johtamisesta sekä asiakassuhteiden kehittämisestä. Hän toimii keskeisessä roolissa Paviljongin liiketoiminnan kasvattamisessa ja uusien myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa.

Aiemmin Karhu on työskennellyt Roche Diagnostics Oy:ssä, jossa hän vastasi yhtiön markkinointi- ja viestintästrategiasta sekä niiden toteutuksesta osana asiakkuusstrategiaa. Hän johti myös yhtiön ulkoisten ja sisäisten tapahtumien strategiaa ja toteutusta sekä vastasi asiakaskokemuksen kehittämisestä ja datan hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena.

Tapahtuma-alalta Karhulla on lisäksi kokemusta mm. myyntitiimien johtamisesta ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä Helsingin Messut Oy Wanha Satamassa. Lisäksi hän oli mukana käynnistämässä ja rakentamassa koulutus- ja tapahtuma-alan yritys Professio Finland Oy:n toimintaa.

”Niina valikoitui useiden hakijoiden joukosta lopulta monialaisen osaamisen ja vahvan kokemuksen perusteella. Toivotamme hänet lämpimästi mukaan joukkoomme”, sanoo Jyväskylä Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.