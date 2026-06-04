Paviljongin uudeksi myyntijohtajaksi Niina Karhu
16.6.2026 12:00:00 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Jyväskylän Messut Oy on nimittänyt Niina Karhun messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin uudeksi myyntijohtajaksi. Karhu aloittaa tehtävässään elokuussa 2026.
Karhu tuo mukanaan vahvan ja monipuolisen kokemuksen myynninhallinnasta, monikanavamarkkinoinnista, asiakkuuksien johtamisesta, palveluliiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamis- ja esihenkilötehtävistä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Osaaminen on kertynyt sekä kansainvälisessä että kotimaisessa toimintaympäristöissä.
“Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta liittyä Paviljongin tiimiin. Tapahtuma-ala on ollut lähellä sydäntäni koko urani ajan, ja odotan innolla, että pääsen kehittämään Paviljongin tapahtumaliiketoimintaa yhdessä osaavan henkilöstön ja asiakkaiden kanssa”, Karhu sanoo.
Paviljongissa uusi myyntijohtaja vastaa tapahtumamyynnin strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, myyntitiimin johtamisesta sekä asiakassuhteiden kehittämisestä. Hän toimii keskeisessä roolissa Paviljongin liiketoiminnan kasvattamisessa ja uusien myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa.
Aiemmin Karhu on työskennellyt Roche Diagnostics Oy:ssä, jossa hän vastasi yhtiön markkinointi- ja viestintästrategiasta sekä niiden toteutuksesta osana asiakkuusstrategiaa. Hän johti myös yhtiön ulkoisten ja sisäisten tapahtumien strategiaa ja toteutusta sekä vastasi asiakaskokemuksen kehittämisestä ja datan hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena.
Tapahtuma-alalta Karhulla on lisäksi kokemusta mm. myyntitiimien johtamisesta ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä Helsingin Messut Oy Wanha Satamassa. Lisäksi hän oli mukana käynnistämässä ja rakentamassa koulutus- ja tapahtuma-alan yritys Professio Finland Oy:n toimintaa.
”Niina valikoitui useiden hakijoiden joukosta lopulta monialaisen osaamisen ja vahvan kokemuksen perusteella. Toivotamme hänet lämpimästi mukaan joukkoomme”, sanoo Jyväskylä Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja PekkanenToimitusjohtajaJyväskylän Messut OyPuh:040 545 7766marja.pekkanen@paviljonki.fi
Hanna KiilamaaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköJyväskylän Messut OyPuh:050 4303 829hanna.kiilamaa@paviljonki.fi
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Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille.
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