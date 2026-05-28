Avunhakijoiden tilanteet yhä haastavampia: MIELI ry lisää päivystäjien määrää kesäksi

Tammi-toukokuussa 2026 MIELI Kriisipuhelimessa on käyty lähes 30 000 keskustelua, mikä on yhdeksän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yhteydenottomäärät ovat tasaantuneet poikkeusvuosien jälkeen, mutta kriisikeskustelut ovat aiempaa haastavampia. Myös nuoret soittavat paljon.

“Ihmisten tilanteiden vaikeutuminen kuuluu meillä. Esimerkiksi itsetuhoisuudesta on puhuttu Kriisipuhelimessa tänä vuonna keskimäärin 20 keskustelussa vuorokaudessa. Näistä tilanteista 3–4 on akuuttia. Yhteydenottajan tilanne lähes poikkeuksetta rauhoittuu, kun hän saa nopeasti keskusteluapua”, puhelin- ja verkkotyön päällikkö Susanna Winter sanoo.

Pahoinvointi näkyy vahvasti myös verkossa: Kriisichatin yhteydenottoyritykset ovat kasvaneet lähes 70 prosenttia edellisvuodesta, ja itsetuhoiset yhteydenotot lisääntyneet selvästi.

Onneksi kesän päivystyksiä on pystytty lisäämään lahjoitusvaroin. Kriisityöntekijöitä on palkattu kiireajan apuun peräti 11 päivystyspaikkakunnalle ympäri Suomea, mikä tulee näkymään jonojen lyhentymisenä.

”Sekä Kriisichatissa että -puhelimessa yhä useampi tavoittaa päivystäjän entistä nopeammin – kiitos lahjoittajien. Tämä lisää toivoa, mikä on tärkeää kaikkien jaksamisen kannalta”, Winter sanoo.





Sodan uhka puhuttaa

Toukokuinen droonivaroitus aiheutti joissain pelkoa sodan leviämisestä Suomeen. Kriisipuhelin oli myös silloin heti aamuyön tunteina valmiina vastaamaan huoleen ja toimi ihmisille välittömänä turvaverkkona äkillisessä tilanteessa.

MIELI ry:n kriisitoimintojen johtajan Sanna Vesikansan mukaan matalan kynnyksen kriisiapu on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta ja ihmisten resilienssiä. Resilienssi eli henkinen kriisinkestävyys on kykyä kestää vaikeita aikoja, säilyttää toimintakyky ja luottaa tulevaisuuteen.

Vesikansa painottaa, että ilman henkistä kestävyyttä materiaalisella varautumisella ei ole merkitystä.

”MIELI ry:n tarjoama nopea, matalan kynnyksen kriisiapu vahvistaa ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta yhteiskuntaan”, Vesikansa sanoo.

Myös soittaneiden palautteista näkyy, että ihmiset hakevat tukea Kriisipuhelimesta sotaisan maailman tilanteen käsittelyyn.

”Sodan pelosta ei oikein voi keskustella läheisten kanssa. Kiitos, että tulin kuulluksi”, eräs soittanut sanoi keskustelun lopuksi.

MIELI Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on auki läpi kesän vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Myös ruotsinkielinen linja Kristelefon ja MIELI Kriisichat ovat normaalisti auki. Lisäksi kriisivastaanotot eri puolilla Suomea palvelevat koko kesän. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä ja ilman lähetettä. MIELI ry ei peri kriisiavusta maksuja.