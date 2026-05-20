SOL Yhtiöt

Perheyritys SOL nousi 200 suurimman yrityksen joukkoon Suomessa

15.6.2026 12:31:34 EEST | SOL Yhtiöt | Tiedote

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SOL (emoyhtiö SOLEMO) on Suomen 195. suurin yhtiö. Saimme TE500* -tutkimuksessa huippuarvosanan 9,7. Liikevaihtomme oli vuonna 2025 389,7 miljoonaa euroa ja kasvoimme 4 %. Omavaraisuusasteemme oli 56 % ja henkilöstöä koko konsernissa oli yli 12 400. 

Kuvassa Juhapekka Joronen SOL Cityssä nojaa punaisen tuolin selkänojaan, katsoo kameraan ja hymyilee.

”Me perheyritykset teemme päätöksiä vuosikymmenten aikajänteellä eli olemme pitkäjänteisiä omistajia. Pitkäjänteinen omistajuus näkyy myös kasvun tavoittelussa. Kasvaa voi myös haasteellisina aikoina. Kasvu ei välttämättä ole itseisarvo, vaan sen voi nähdä tapana rakentaa osaamista ja palveluverkostoa siellä, missä asiakkaat sitä tarvitsevat”, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen kuvailee konsernin kasvutavoitteita.

Vuonna 2024 SOL oli 17. suurin työllistäjä Suomessa. Viime vuoden TE500* tutkimuksen arvosanamme oli 9,1 ja se nousi tänä vuonna harppauksella ollen nyt 9,7.

Perheyritysten merkitys Suomen taloudessa on puhuttanut tänä vuonna. Aalto-yliopiston helmikuussa julkaistu tutkimus Anatomy of family firms in Finland osoittaa, että perheyrityksillä on Suomen taloudessa vahva rooli ja että suuremmat perheyritykset kykenevät kasvamaan muita samankokoisia yrityksiä nopeammin myös epävarmassa toimintaympäristössä.

Talouselämä 500* tutkimus listaa ja arvioi vuosittain Suomen 500 suurinta yritystä. 

SOLilla on palveluliiketoimintaa Suomessa sekä Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tanskassa.

 

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen, puh. 040 073 3916

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja Innanen, puh. 040 047 7717

Yhteyshenkilöt

Juhapekka JoronenHallituksen puheenjohtaja, SOLEMO Oy

Juhapekka Joronen on SOLEMO OyN hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä.

Puh:+358400733916juhapekka.joronen@sol.fi

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