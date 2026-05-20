Perheyritys SOL nousi 200 suurimman yrityksen joukkoon Suomessa
15.6.2026 12:31:34 EEST | SOL Yhtiöt | Tiedote
SOL (emoyhtiö SOLEMO) on Suomen 195. suurin yhtiö. Saimme TE500* -tutkimuksessa huippuarvosanan 9,7. Liikevaihtomme oli vuonna 2025 389,7 miljoonaa euroa ja kasvoimme 4 %. Omavaraisuusasteemme oli 56 % ja henkilöstöä koko konsernissa oli yli 12 400.
”Me perheyritykset teemme päätöksiä vuosikymmenten aikajänteellä eli olemme pitkäjänteisiä omistajia. Pitkäjänteinen omistajuus näkyy myös kasvun tavoittelussa. Kasvaa voi myös haasteellisina aikoina. Kasvu ei välttämättä ole itseisarvo, vaan sen voi nähdä tapana rakentaa osaamista ja palveluverkostoa siellä, missä asiakkaat sitä tarvitsevat”, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen kuvailee konsernin kasvutavoitteita.
Vuonna 2024 SOL oli 17. suurin työllistäjä Suomessa. Viime vuoden TE500* tutkimuksen arvosanamme oli 9,1 ja se nousi tänä vuonna harppauksella ollen nyt 9,7.
Perheyritysten merkitys Suomen taloudessa on puhuttanut tänä vuonna. Aalto-yliopiston helmikuussa julkaistu tutkimus Anatomy of family firms in Finland osoittaa, että perheyrityksillä on Suomen taloudessa vahva rooli ja että suuremmat perheyritykset kykenevät kasvamaan muita samankokoisia yrityksiä nopeammin myös epävarmassa toimintaympäristössä.
Talouselämä 500* tutkimus listaa ja arvioi vuosittain Suomen 500 suurinta yritystä.
SOLilla on palveluliiketoimintaa Suomessa sekä Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tanskassa.
Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen, puh. 040 073 3916
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja Innanen, puh. 040 047 7717
Yhteyshenkilöt
Marja InnanenViestintä- ja vastuullisuusjohtajaSOLEMO Oymarja.innanen@sol.fi
Juhapekka JoronenHallituksen puheenjohtaja, SOLEMO Oy
Juhapekka Joronen on SOLEMO OyN hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOL Yhtiöt
SOL tukee Suomen ensimmäistä Oulun yliopistoon perustettua ammattikasvatuksen professuuria20.5.2026 09:05:54 EEST | Tiedote
Oulun yliopistoon perustetaan ammattikasvatuksen professuuri vastaamaan työelämän ja koulutusjärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin. SOL on mukana lahjoittajana tukemassa professuurin perustamista.
SOL-konserni kasvaa Ruotsissa: SOL Facility Services AB ostaa XLNT Group -konsernin23.2.2026 08:59:53 EET | Tiedote
SOL-konserniin kuuluva SOL Facility Services AB on ostanut XLNT Group -konsernin. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa kykyään tuottaa laadukkaita ja turvallisia puhtauspalveluja Ruotsissa.
SOL kasvattaa toimintaansa Tanskassa – SOLiin kuuluva Tekniclean AS ostaa Cleansafe AS:n ja vahvistaa elintarviketeollisuuden puhtauspalvelujaan11.2.2026 09:11:39 EET | Tiedote
SOL-konserniin kuuluva Tekniclean AS on ostanut Cleansafe AS:n. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa kykyään tuottaa laadukkaita ja turvallisia puhtauspalveluja elintarviketeollisuuden asiakkaille Tanskassa.
SOL sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet sekä UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen13.8.2025 11:58:22 EEST | Tiedote
SOL on sitoutunut asettamaan koko konsernia koskevat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet. Sitoumus on annettu Science Based Targets -aloitteelle (SBTi). SOL vahvistaa myös entisestään vastuullisuustyötään liittymällä YK:n yritysvastuualoite UN Global Compactiin.
Marja Innanen SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi16.4.2025 09:11:00 EEST | Tiedote
Marja Innanen (FM) aloittaa SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana toukokuussa. Innanen ottaa kokonaisvastuun konsernin vastuullisuustyöstä ja Suomen yhtiöiden viestinnästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme