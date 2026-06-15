Suomen Akatemialta Turun yliopistolle lähes 17 miljoonaa euroa akatemiahankkeisiin ja akatemiatutkijoille
15.6.2026 12:23:38 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopisto sai Suomen Akatemian tieteellisiltä toimikunnilta rahoitusta yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa, joka myönnettiin yhdeksälle akatemiatutkijalle ja 21 tutkijalle akatemiahankkeisiin.
Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta rahoituksen sai Turun yliopistossa kaksi akatemiatutkijaa ja neljä tutkijaa akatemiahankkeisiin.
Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi Turun yliopistoon rahoituksen kahdelle akatemiatutkijalle ja yhdeksälle tutkijalle akatemiahankkeisiin.
Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta rahoitusta myönnettiin viidelle akatemiatutkijalle ja kahdeksalle tutkijalle akatemiahankkeisiin Turun yliopistoon.
Turun yliopistossa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:
Akatemiatutkijat:
- Jaakko Kara (geologia): Fluideista malmeja - LCT pegmatiittien ja orogeenisten kultaesiintymien muodostumisen yhteys, 694 131 e
- Manish Kumar (Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio): Mikrokavitetilla tehostetut ultranopeat perovskiitti-kvanttipistevaloa emittoivat memristorit neuromorfiseen fotoniikkaan, 697 172 e
Akatemiahankkeet:
- Sergey Vasiliev (Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio): Kylmien vetyatomien tarkkuusspektroskopia käyttäen optista kelloa referenssinä, 499 180 e
- Ville Salo (matematiikka): Rubinin lause siirtoavaruuksille, 565 043 e
- Petriina Paturi (Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio). Älykkäät itseään suojelevat korkeanlämpötilan suprajohtavat langat (SmartHiTS), 599 075 e
- Tuomas Lönnberg (lääkekehityksen kemia): Kimeeriset MOANA-DNAtsyymit, 563 581 e
Turun yliopistossa biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:
Akatemiatutkijat:
- Syed Bilal Ahmad Andrabi (Turun biotiedekeskus, InFLAMES-lippulaiva): Ihmisen säätelijä-T-solujen säätely, 700 000 e
- Moona Rahikainen (molekulaarinen kasvibiologia): Asetaattimetabolian hyödyntäminen kasvintuotannossa, 684 950 e
Akatemiahankkeet:
- Laura Kakkola (biolääketieteen laitos): Pandeemiset influenssat: taudinpurkausten syntymekanismit (Turun yliopisto partnerina Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa), 398 847 e
- Leo Lahti (data-analytiikka): Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja immuunivaikutukset (Turun yliopisto partnerina THL:n johtamassa hankkeessa), 399 816 e
- Georgi Belogurov: Transkription säätely spirokeetoissa, 390 052 e
- Michael Briga (biologian laitos): Hinkuyskän yleistyminen ja sen vaihtelu maiden välillä: syyt ja toimenpiteet, 597 156 e
- Jan Kaslin (biolääketieteen laitos): Identifiering av astrocyternas evolutionära ursprung hos ryggradsdjur, 599 944 e
- Cecilia Nauclér (InFLAMES-lippulaiva): Humant cytomegalovirus som ett verktyg för att klarlägga centrala metabola mekanismer vid cancer och kronisk inflammatorisk sjukdom, 419 977 e
- Olli Raitakari (väestötutkimuskeskus, InFLAMES-lippulaiva): Satunnaistettu varhaislapsuudessa alkanut ravintointervertiotutkimus ateroskleroosin ehkäisemiseksi, 595 988 e
- Akira Takeda (InFLAMES-lippulaiva): REGSOME koodin purkaminen: Dendriittisoluista peräisin olevien uusien rakkuloiden mekanismit ja toiminnalliset roolit T-solujen säätelyssä ja kasvainimmuniteetissa, 599 975 e
- Jukka Westermarck (Turun biotiedekeskus, biolääketieteen laitos, InFLAMES-lippulaiva): CIP2A:n kahden onkogeenisen vaikutuksen kumoaminen uutena kolmoisnegatiivisen syövän hoitokeinona, 600 000 e
Turun yliopistossa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:
Akatemiatutkijat:
- Eini Haaja (Pan-Eurooppa Instituutti): Kestävyyden uudelleentarkastelu geopoliittisen turvallisuuden näkökulmasta: Kunka navigoida kansainvälisessä liiketoiminnassa epävakaassa Euroopassa, 689 348 e
- Pekka Kolehmainen (John Morton -keskus): Varjoakatemiat: Uuden oikeiston episteeminen aktivismi Yhdysvalloissa [SHADA], 585 517 e
- Lydia Laninga-Wijnen (INVEST-lippulaiva, psykologia): Voiko tietoisuus kääntyä itseään vastaan? Laajennetun esiintyvyyden inflaatiohypoteesin testaaminen nuorten mielenterveysongelmissa, 699 974 e
- Hanna Malik (oikeustiede): Sallimisen järjestelmät ja posthumanistiset haitat: Yritystoiminta metsien hyväksikäyttäjänä Suomessa (Yritysmetsä), 696 362 e
- Joona Räsänen (filosofia, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium): Oikeudenmukaista lisääntymispolitiikkaa, 412 590 e
Akatemiahankkeet:
- Kati Suomi (markkinointi, Porin yksikkö): Leikillinen yritteliäs mieli: Leikillisyys ja hybridiäly korkeakoulussa ja työelämässä (Turun yliopisto partnerina Lapin yliopiston johtamassa hankkeessa), 299 267 e
- Mika Kortelainen (taloustiede, InFLAMES-lippulaiva): Digitaalisten terveyspalveluiden taloustiede (Turun yliopisto partnerina THL:n johtamassa hankkeessa), 455 011 e
- Georg Haggrén (historia ja arkeologia): FinCult: Suomen itä-länsi-jaon juuret ja vaikuttimet, 599 999 e
- Anne Heimo (kulttuurien tutkimus): Paimion parantola ja parantolan luontoympäristö jokapäiväisenä kulttuuriperintönä, 578 669 e
- Minna Lehtonen (logopedia): Yleisistä ohjausmekanismeista tehtävien eriytymiseen: toiminnanohjauksen rooli kaksikielisyydessä, 599 723 e
- Lauri Nummenmaa (PET-keskus): Ketamiinin masennusta lievittävät vaikutukset aivoissa ja kehossa: Koko kehon positroniemissiotomografiatutkimus, 599 625 e
- John Graham Richardson (median, musiikin ja taiteen tutkimus): Transnationalismi ja ekologiset näkökulmat pohjoismaisissa ääniraidoissa, 520 161 e
- Gintautas Silinskas (oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti): Opettajat ja digitaaliset ympäristöt: Opettajien motivaation, hyvinvoinnin ja lasten oppimisen väliset vuorovaikutukset, 599 938 e
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Linkit
- Suomen Akatemia: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen akatemiatutkijat ja akatemiahankkeet on valittu
- Suomen Akatemia: Uudet akatemiatutkijat ja akatemiahankkeet rahoitettu biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen aloille
- Suomen Akatemia: Akatemiatutkijat ja akatemiahankkeet valittu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloille
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