Turun yliopisto

Suomen Akatemialta Turun yliopistolle lähes 17 miljoonaa euroa akatemiahankkeisiin ja akatemiatutkijoille

15.6.2026 12:23:38 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

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Turun yliopisto sai Suomen Akatemian tieteellisiltä toimikunnilta rahoitusta yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa, joka myönnettiin yhdeksälle akatemiatutkijalle ja 21 tutkijalle akatemiahankkeisiin.

Kuva: Suvi Harvisalo

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta rahoituksen sai Turun yliopistossa kaksi akatemiatutkijaa ja neljä tutkijaa akatemiahankkeisiin.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi Turun yliopistoon rahoituksen kahdelle akatemiatutkijalle ja yhdeksälle tutkijalle akatemiahankkeisiin.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta rahoitusta myönnettiin viidelle akatemiatutkijalle ja kahdeksalle tutkijalle akatemiahankkeisiin Turun yliopistoon.

Turun yliopistossa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiatutkijat:

Akatemiahankkeet:

Turun yliopistossa biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiatutkijat:

Akatemiahankkeet:

Turun yliopistossa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiatutkijat:

Akatemiahankkeet:

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