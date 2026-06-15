Keski-Suomen hyvinvointialue

Muuramen neuvolassa laajennetaan hyväksi todettua toimintamallia 4-vuotiaiden terveystarkastuksissa

15.6.2026 12:48:39 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa lasten 4-vuotisterveystarkastusten uuden toimintamallin kaikkiin Muuramen varhaiskasvatuksen yksiköhin elokuussa. Uudessa toimintamallissa 4-vuotiaan laajan terveystarkastuksen terveydenhoitajan toteuttama lapsen kehityksen arviointi suoritettiin neuvolan sijaan päiväkodissa.

 Toimintamallia on kokeiltu Muuramessa kahdessa päiväkodissa viime vuoden syyskuusta alkaen, ja kokemukset pilotin aikana ovat olleet hyviä. 

– Uudesta toimintamallista on pidetty niin neuvolassa kuin varhaiskasvatuksessa, joten haluamme laajentaa sitä, ja juurruttaa tämän toiminnan Muuramen neuvolaan, kertoo palveluvastaava Minttu Jokinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista. 

Tavallisen toimintamallin mukaan 4-vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen kaikki osiot tehdään neuvolassa terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaanotoilla. Uudessa toimintamallissa on kehitetty terveystarkastusten toteutusta lapsiystävällisemmäksi, perheille joustavammaksi ja paremmin lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi. Tässä toimintamallissa terveydenhoitaja toteuttaa lapsen kehityksen arvioinnin lapselle tutussa ympäristössä eli päiväkodissa. Havainnot lapsen kanssa päiväkodissa tehdyistä tehtävistä käydään läpi vanhempien kanssa sovitusti joko etäyhteyden avulla tai neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla. Samalla keskustellaan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä perheen arjesta. Lääkärintarkastuksen yhteydessä neuvolassa mitataan lapsen pituus, paino ja verenpaine ja tehdään näöntarkastus, ja hän saa ikäkausirokotuksen. 

Vanhempien suostumus lapsen osallistumisesta uuden toimintamallin mukaiseen terveystarkastukseen pyydetään päiväkodissa. Kaikki lasta koskeva tiedonvaihto neuvolan ja päiväkotien henkilökunnan välillä tapahtuu vanhempien antamalla suostumuksella. Vanhempien toiveesta lapsen 4-vuotisterveystarkastus voidaan edelleen toteuttaa entisen toimintamallin mukaisesti neuvolassa, ja tällöin ajan voi varata verkossa. Molemmissa vaihtoehdoissa terveystarkastuksen sisältö on sama.  

Avainsanat

neuvolaterveystarkastuslapsiystävällinenkehitysarviointipäiväkoti

Yhteyshenkilöt

Minttu Jokinen, palveluvastaava, Neuvolat ja seksuaaliterveys, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 0377 152, minttu.jokinen@hyvaks.fi

Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, p. 040 352 3467, marika.laiho@hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

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