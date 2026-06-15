Muuramen neuvolassa laajennetaan hyväksi todettua toimintamallia 4-vuotiaiden terveystarkastuksissa

Toimintamallia on kokeiltu Muuramessa kahdessa päiväkodissa viime vuoden syyskuusta alkaen, ja kokemukset pilotin aikana ovat olleet hyviä.

– Uudesta toimintamallista on pidetty niin neuvolassa kuin varhaiskasvatuksessa, joten haluamme laajentaa sitä, ja juurruttaa tämän toiminnan Muuramen neuvolaan, kertoo palveluvastaava Minttu Jokinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.

Tavallisen toimintamallin mukaan 4-vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen kaikki osiot tehdään neuvolassa terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaanotoilla. Uudessa toimintamallissa on kehitetty terveystarkastusten toteutusta lapsiystävällisemmäksi, perheille joustavammaksi ja paremmin lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi. Tässä toimintamallissa terveydenhoitaja toteuttaa lapsen kehityksen arvioinnin lapselle tutussa ympäristössä eli päiväkodissa. Havainnot lapsen kanssa päiväkodissa tehdyistä tehtävistä käydään läpi vanhempien kanssa sovitusti joko etäyhteyden avulla tai neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla. Samalla keskustellaan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä perheen arjesta. Lääkärintarkastuksen yhteydessä neuvolassa mitataan lapsen pituus, paino ja verenpaine ja tehdään näöntarkastus, ja hän saa ikäkausirokotuksen.

Vanhempien suostumus lapsen osallistumisesta uuden toimintamallin mukaiseen terveystarkastukseen pyydetään päiväkodissa. Kaikki lasta koskeva tiedonvaihto neuvolan ja päiväkotien henkilökunnan välillä tapahtuu vanhempien antamalla suostumuksella. Vanhempien toiveesta lapsen 4-vuotisterveystarkastus voidaan edelleen toteuttaa entisen toimintamallin mukaisesti neuvolassa, ja tällöin ajan voi varata verkossa. Molemmissa vaihtoehdoissa terveystarkastuksen sisältö on sama.