Helsingin kaupunki tuo Pride-viikolle runsaan ohjelman

Kulttuurikeskuksissa järjestetään Pride-teemaisia tapahtumia sekä nuorille että aikuisille. Stoan nuorten Pride-etkoja vietetään torstaina 25.6. klo 16–19, ja ohjelmassa on kesäistä yhdessäoloa, työpajoja, musiikkia, kaverikoiria ja maksuton vegehodaribuffa. Tunnelmaa luovat DJ ja drag-taiteilija DJ Riekko sekä indieartisti Carma.

Vuotalon Pride -iltapäivässä perjantaina 26.6. klo 15–18 voi askarrella kukkaseppeleitä ja koruja, osallistua kirjaston improtyöpajaan ja kokeilla sirkustemppuja Sirkus Magentan ohjauksessa. Annantalon Pride-työpajoissa 23.–24.6. klo 10–15 syntyy puolestaan näyttäviä päähineitä Helsinki Pride -kulkueeseen. Nonstop-työpajat on suunnattu 13–17-vuotiaille nuorille.

Espan lavalle nousevat keskiviikkona 24.6. queer-piireissä ilmiöksi noussut indierock-yhtye Itcevät (klo 17) ja energisistä esiintymisistään tunnettu Liisa Akimof & Yökerho (klo 18). Perjantaina 26.6. glitteriä ja glamouria lavalle tuo drag-artisti Marko Vainion Divet Show (klo 15) ja sielukkaita tulkintoja Jesse Kaikuranta (klo 17).

Caisassa vietetään pe 26.6. klo 19 alkaen The Art of Diversity -klubi-iltaa, jossa koetaan tanssia, laulua, dragia, burleskia, kabareeta ja sirkusta. Esitykseen sisältyy kiusoittelua ja alastomuutta (ikäraja K-16). Liput: 20 / 7 € (lippu.fi).

Kirjastoissa karaokea, neulomista ja askartelua

Helsinki Pride -viikon ohjelmaa on tarjolla kirjastoissa ympäri kaupunkia. Keskustakirjasto Oodissa on luvassa karaoke-enkeli Aleksi Kolmosen kinokaraoke maanantaina 22.6., sateenkaarikorvakorujen ja -avaimenperien kutomista tiistaina 23.6. ja Pride-lukupiiri perjantaina 26.6.

Itäkeskuksen kirjastossa vietetään seniori-Prideä keskiviikkona 24.6. Ohjelmassa on neulomista sateenkaaren väreissä, rakkaus- ja rohkeusteemainen yhteislaulutuokio ja Pride-improilua Opera Telluksen vetämänä. Lisäksi tarjolla on muun muassa pinssipaja Laajasalon kirjastossa keskiviikkona 24.6. ja sateenkaarevaa askartelua Kontulan kirjastossa perjantaina 26.6. Kirjastojen tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta helmet.fi/tapahtumat.

Kirjastojen sateenkaarihyllyt nostavat lisäksi queer-kirjallisuuden esiin. Lähes jokaisesta helsinkiläisestä kirjastosta löytyvään hyllyyn on koottu kirjallisuutta ja elokuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen. Sateenkaarihyllyn aineisto tarjoaa tärkeitä samaistumisen kohteita ja mahdollisuuden ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta.

Nuorten Pride House kulttuurikeskus Caisassa

Nuorten Pride -viikko on 13–25-vuotiaille suunnattu tapahtuma, jota vietetään samaan aikaan Helsinki Pride -viikon kanssa. Nuorten oma kohtaamispaikka, Nuorten Pride House toimii kulttuurikeskus Caisassa Pride-viikon maanantaista perjantaihin klo 14–20 tarjoten maksutonta ohjelmaa esityksistä työpajoihin, peleihin ja rentoon hengailuun.

Pride-viikon päättävässä puistojuhlassa Kaivopuistossa lauantaina 27.6. on nuorille oma alue ja ohjelmaa. Samana päivänä kaupunginmuseossa juhlitaan Nuorten Priden päätösbileitä klo 15 alkaen. Valkoisen salin lavalla nähdään laulaja-lauluntekijä Hannaeerika, pop-artisti Sonia sekä DJ Koolla, joka tunnetaan energisistä ja värikkäistä seteistään. Kaupungin nuorisotyöntekijät ovat paikalla koko illan ajan.

Nuorten Pride -viikon tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä itseluottamusta. Tapahtuman järjestävät Helsinki Pride -yhteisö ja Helsingin kaupunki.

Kaupungintalolla keskustelutilaisuus

Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla järjestetään to 25.6. klo 16–18 ”Ei ihan normiperhe – kokemuksia sateenkaarevasta arjesta” -paneelikeskustelu, jossa sateenkaariperheiden vanhemmat ja nuoret aikuiset lapset kertovat omista kokemuksistaan palvelujärjestelmän, koulujen ja yhteiskunnan normien keskellä.

Tapahtuma avaa konkreettisia esimerkkejä kohtaamisista, tuo esiin rakenteellisia haasteita ja tarjoaa tilan perheiden omille äänille ja tarinoille. Keskustelu on osa Helsinki Pride -viikon ohjelmaa ja Helsingin kaupungin työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Pyydämme läsnäosallistujia ilmoittautumaan viimeistään to 18.6. Webropol-lomakkeella. Olet lämpimästi tervetullut paikalle myös ilman ennakkoilmoittautumista, mutta tarjoilujen riittävyyttä ei voida silloin taata. Tapahtumaa voi seurata myös etäyhteydellä Helsinki-kanavalta.

Pride-lounge kimmeltää Uimastadikalla

Helsinki Pride -viikon kunniaksi Uimastadionin nurtsille saapuu lauantaina 27.6. klo 10–13 Pride-lounge, josta löytyy viikon teemaan sopivia aurinkotuoleja ja -katoksia, mattoja ja lazyboy-säkkituoleja. Tiivistämön DJ Academyn tiskijukat nostattavat tunnelmaa teemaan sopivalla musiikilla, ja lapsia loungen lähettyvillä viihdyttävät pomppulinna ja taitorata.

Paikalla on myös Glitternistin henkilökuntaa, joka tekee maksutta Pride-aiheisia meikkejä, ihotimantteja, hiuskoristeluja ja glittertatuointeja. Glitterkoristelu kannattaa tehdä vasta uimisen jälkeen, sillä altaisiin pulahdetaan aina suihkun kautta. Pride-tunnelmoinnin lisäksi loungessa on mahdollisuus kuulla lisätietoa kaupungin monipuolisista liikuntapalveluista.

Päivän koko ohjelma sisältyy maauimalan sisäänpääsymaksuun (kertakäynti aikuiset 6 € / lapset ja alennusryhmät 3,30 €).

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat lisäksi ympäri vuoden vaihtuvaa ohjelmaa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon muun muassa teemoissa ja esiintyjien moninaisuudessa.