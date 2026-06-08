Ruokatieto Yhdistys ry

Kuinka tunnistaa suomalainen ruoka? Asiantuntijan vinkit juhannuspöytään

15.6.2026 13:35:46 EEST | Ruokatieto Yhdistys ry | Tiedote

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Tuore tutkimus* osoittaa, että kotimaisuus on suomalaisille tärkeä arvo erityisesti ruokavalinnoissa: kolme neljästä valitsee kotimaisen tuotteen, kun se on mahdollista. Kotimaisen ruoan tunnistaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, sillä tuotteen alkuperä saattaa hämärtyä tuotteen tai brändin suomalaiselta kuulostavan nimen tai omien pakkausmerkintöjen vuoksi.

Juhannuspöydän tarjoiluissa kannattaa hyödyntää suomalaisia sesonkikasviksia sekä kotimaista lihaa ja kalaa.
Juhannuspöydän tarjoiluissa kannattaa hyödyntää suomalaisia sesonkikasviksia sekä kotimaista lihaa ja kalaa. Ruokatieto Yhdistys ry

Tutkimuksen mukaan kuluttajille kotimaisuus ei tarkoita mitä tahansa Suomessa myytävää tuotetta. Suomalaisena pidetään elintarviketta, joka on valmistettu Suomessa ja jonka raaka-aineet ovat pääosin kotimaisia. Pelkkä suomalainen brändi, pakkaaminen Suomessa tai ulkomaisista raaka-aineista valmistaminen ei riitä.

Kuluttajien mielestä tuote on valmistettava Suomessa pääosin kotimaisista raaka-aineista, jotta sitä voi kutsua suomalaiseksi. IROResearch/Ruokatieto Yhdistys ry

Kriteerit ovat tiukat: 87 % suomalaisista arvioi, että jopa noin 75 % raaka-aineista tulisi olla kotimaisia, jotta tuotetta voidaan pitää aidosti suomalaisena.

Tutkimuksen mukaan kotimaisen valitseminen on yleistä kaikissa väestöryhmissä, mutta naiset suosivat kotimaisia tuotteita miehiä useammin.

Naiset valitsevat kotimaisen elintarvikkeen hieman useammin kuin miehet. IROResearch/Ruokatieto Yhdistys ry

Asiantuntijan vinkit juhannusostoksille: näin tunnistat kotimaisen ruoan

Kotimaisen ruoan valitseminen on konkreettinen, helppo ja herkullinen tapa vahvistaa suomalaista ruoantuotantoa, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Kesä ja erityisesti juhannus ovat suomalaisen ruoan kulta-aikaa, kun tuoreiden kasvisten sesonki täydentää ympärivuotista kotimaisen ruoan tarjontaa.

Koska kotimaisen tuotteen tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista, Ruokatieto Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi vinkkaa, mihin ruokakaupassa kannattaa kiinnittää huomiota:

"Kannattaa tarkistaa onko pakkauksessa luotettavia kolmannen osapuolen valvomia merkkejä kuten Hyvää Suomesta -merkki ja Sirkkalehtimerkki. Ne kertovat, että tuote täyttää tiukat kotimaisuuskriteerit ja niiden noudattamista valvotaan. Pelkkään sinivalkoiseen mielikuvaan ei kannata luottaa, mikä tahansa Suomen lippu tai mainoslause ei takaa kotimaisuutta."

Helpointa on rakentaa juhannuspöytä sesongin ympärille, Syväniemi ehdottaa:

"Uudet perunat, varhaiskaali ja muut kauden vihannekset, mansikat sekä kotimainen kala tai liha ovat esimerkkejä tuotteista, joissa kotimaisuus on sekä todennäköistä että helposti varmistettavissa. Sesongin kotimaisia tuotteita kannattaa suosia myös siksi, että ne ovat tuoreita ja edullisia. Usein sesonkituotteet myös tulevat kauppoihin läheltä, oman maakunnan tuottajilta."

*Lähde: IROResearch ”Tuhat suomalaista”

Avainsanat

suomalainen ruokatutkimusjuhannusjuhannuksen ruokavinkki

Yhteyshenkilöt

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Juhannuspöydän tarjoiluissa kannattaa hyödyntää suomalaisia sesonkikasviksia sekä kotimaista lihaa ja kalaa.
Juhannuspöydän tarjoiluissa kannattaa hyödyntää suomalaisia sesonkikasviksia sekä kotimaista lihaa ja kalaa.
Ruokatieto Yhdistys ry
Lataa
Kuluttajien mielestä tuote on valmistettava Suomessa pääosin kotimaisista raaka-aineista, jotta sitä voi kutsua suomalaiseksi.
Kuluttajien mielestä tuote on valmistettava Suomessa pääosin kotimaisista raaka-aineista, jotta sitä voi kutsua suomalaiseksi.
IROResearch/Ruokatieto Yhdistys ry
Lataa
Naiset valitsevat kotimaisen elintarvikkeen hieman useammin kuin miehet.
Naiset valitsevat kotimaisen elintarvikkeen hieman useammin kuin miehet.
IROResearch/Ruokatieto Yhdistys ry
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