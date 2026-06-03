Espoon Asunnot parantaa liikuntaesteisten asukkaiden huomioimista hissiremonteissa

Helsingin Sanomat kirjoitti lauantaina 13.6. espoonlahtelaisen asukkaamme tilanteesta hissiremontin aikana. Juttu nosti esiin tärkeitä kysymyksiä liikuntaesteisten asukkaiden huomioimisesta korjausrakentamisen yhteydessä.

Asuntokantamme on kalustamatonta, joten omat asuntomme eivät sovellu tilapäisasumiseen. Hissiremonteissa tarjoamme liikuntaesteisille asukkaille mahdollisuutta muuttaa pysyvästi toiseen asuntoon, jotta asukas välttyy kahden muuton vaivalta.

Espoonlahden tapauksessa emme huomioineet liikuntaesteisen asukkaan tilannetta riittävän hyvin, ja olemme siitä pahoillamme. Asukkaalle on tarjottu majoitusta huoneistohotellista loppuremontin ajaksi.

Espoon Asunnot hallinnoi noin 320 kiinteistöä ja yli 17 000 asuntoa. Tänä ja ensi vuonna yhtiössä on käynnissä yhteensä 17 hissiremonttia.

Olemme päättäneet uudistaa käytäntöjämme kaikkien tulevien remonttien osalta. Jatkossa kartoitamme liikuntaesteisen asukkaan tilanteen henkilökohtaisesti ennen remontin alkua. Käymme läpi käytettävissä olevat ratkaisut ja ohjaamme tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin.

Asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala pahoittelee myös julkisuudessa antamiaan lausuntoja.

"Kommenttini olivat sävyltään torjuvia ja tunteettomia. Se ei vastaa sitä, miten suhtaudumme asukkaidemme tilanteeseen, ja pahoittelen sitä."