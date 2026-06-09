Itä-Suomen elinvoimakeskuksen uudet yksikönpäälliköt on valittu

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen on määrännyt tehtäviinsä kahdeksan yksikönpäällikköä ajalle 1.7.2026–31.12.2028. Lisäksi yhteiset palvelut -yksikön päällikkö on määrätty tehtäväänsä aiemmin ajalle 1.1.2026–31.12.2027.

Yksikönpäälliköiden tehtävät olivat avoinna viraston sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. Yksiköiden päälliköiden tehtävät sijoittuvat elinkeinot ja osaaminen -osastolle, liikenneosastolle, maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osastolle ja maksatusyksikköön. Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa toimii kolme osastoa sekä erillisinä yksikköinä maksatusyksikkö ja yhteiset palvelut -yksikkö.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen organisaatiota kevennetään heinäkuun alussa vähentämällä toimintayksiköitä ja siten esihenkilötehtävien määrää yhteensä yhdeksällä. Tämä tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa toimintamäärärahojen vähentyessä.

Uudet yksikönpäälliköt

Elinkeinot ja osaaminen -osasto

Rahoitusyksikön päälliköksi on valittu tradenomi Jonna Moilanen. Moilanen on työskennellyt vuoden 2026 alusta Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa väliaikaisena ryhmäpäällikkönä kehittämishankerahoituksen parissa. Vuodesta 2025 alkaen hän toimi rahoituspäällikkönä ja tätä ennen Etelä-Savon ELY-keskuksessa yritysasiantuntijan tehtävissä ja yritysten kehittämispalvelujen valtakunnallisena tuotepäällikkönä.

Rahoitusyksikön tehtävät liittyvät EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Kasvupalvelut-yksikön päälliköksi on valittu kauppatieteiden maisteri Väinö Vähäsarja. Vähäsarja on toiminut alkuvuoden 2026 Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yrityspalvelut-ryhmän väliaikaisena päällikkönä. Aiemmin hän on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksessa yksikönpäällikkönä vuosina 2023–2025 sekä Pohjois-Savon TE-toimistossa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Kasvupalvelut-yksikön tehtävät liittyvät muun muassa yritystoiminnan kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen, TKI-toimintaan, alueelliseen työllisyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, kulttuurin edistämiseen, työperusteiseen maahanmuuttoon sekä alueiden kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.

Liikenneosasto

Liikennejärjestelmäyksikön päälliköksi on valittu diplomi-insinööri Terhi Nissinen ja tienpidon suunnittelu -yksikön päälliköksi diplomi-insinööri Mirko Juppi.

Terhi Nissinen on toiminut alkuvuoden 2026 väliaikaisesti Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt Pohjois-Savon ELY-keskuksessa asiakkuuspäällikkönä kymmenen ja liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä seitsemän vuoden ajan.

Mirko Juppi on aiemmin työskennellyt tienpidon suunnittelu -yksikön päällikkönä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa, ja alkuvuoden 2026 hän toimi vastaavassa tehtävässä Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa väliaikaisesti.

Liikenneosaston tehtävät liittyvät liikennejärjestelmän toimivuuteen ja kestävyyteen, liikenneturvallisuuteen, tie- ja liikenneoloihin sekä maanteiden pitoon Itä-Suomessa.

Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osasto

Maaseutuyksikön päälliköksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Sirpa Lavikainen, kalatalousyksikön päälliköksi filosofian lisensiaatti Timo Takkunen ja ympäristöyksikön päälliköksi diplomi-insinööri Leila Kantonen.

Sirpa Lavikainen työskenteli ELY-keskusten toiminnan käynnistyttyä vuonna 2010 erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ELY-keskuksessa sekä KEHA-keskuksessa ja viime vuoden loppuun Etelä-Savon ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastuspalvelut-yksikön päällikkönä. Alkuvuoden 2026 hän on toiminut ryhmäpäällikkönä elinvoimakeskuksen rakennerahoitusmaksatusryhmän väliaikaisena ryhmäpäällikkönä.

Timo Takkunen on työskennellyt väliaikaisena Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikön päällikkönä vuoden 2026 alusta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomeen keskitetyn tehtävän kalatalousyksikön päällikkönä vuodesta 2017 lähtien sekä sitä ennen kalatalouden aluehallinnossa kalastusbiologina ja kalataloussuunnittelijana vuodesta 1990 lähtien Kuopion kalastuspiirissä, maaseutuelinkeinopiirissä ja Pohjois-Savon TE-keskuksessa.

Leila Kantonen on työskennellyt väliaikaisena Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ympäristöyksikön päällikkönä vuoden alusta. Aiemmin hän on työskennellyt Pohjois-Savon ELY-keskuksessa luonnonsuojelu ja alueidenkäyttö -yksikön päällikkönä. Vuoteen 2018 asti hän toimi ELY-keskuksen alueidenkäytön ylitarkastajana ja sitä ennen kunnassa ja konsulttitoimistolla alueidenkäyttötehtävissä.

Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston tehtävät liittyvät Itä-Suomen maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden, alueidenkäytön ja ympäristön tilan edistämiseen. Osastolle kuuluvat myös kalataloustehtävät laajennetulla toimialueella Järvi-Suomessa, johon Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lisäksi kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnat.

Maksatusyksikkö

Maksatusyksikön päälliköksi on valittu hallintotieteiden maisteri Petteri Tiainen.

Tiainen on toiminut rahoitusyksikön johtavana yritysasiantuntijana ja juristina vuodesta 2025 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli ohjaus- ja kehittämistehtävistä Verohallinnosta.

Maksatusyksikkö toteuttaa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman välittävän toimielimen maksatustehtävää, kansallisen rahoituksen maksatusta sekä Maaseutuohjelman perusteella myönnettyjen rahoitustukien ja korvausten maksatusta säädösten ja hallintoviranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Yhteiset palvelut -yksikkö

Yhteiset palvelut -yksikön päälliköksi ajalle 1.1.2026–31.12.2027 on aiemmin valittu oikeustieteiden maisteri, varatuomari Kari Kokkonen. Kokkonen on aiemmin toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallintojohtajan tehtävässä vuosina 2020–2025 sekä yhteiset palvelut -yksikön päällikkönä vuosina 2023–2025. Aiemmin Kokkonen on työskennellyt juristina ELY-keskuksessa sekä sitä edeltäneessä TE-keskuksessa.

Uudet osastopäälliköt valittiin toukokuussa

Ylijohtaja Ari Niiranen nimitti toukokuussa Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi yhteiskuntatieteiden maisteri Jan Blombergin, liikenneosaston osastopäälliköksi diplomi-insinööri Tommi Huttusen ja maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi yhteiskuntatieteiden maisteri Juha Kaipiaisen. Osastopäälliköiden toimikausi on 1.6.2026 - 31.5.2031.