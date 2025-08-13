Fjällräven lanseeraa kevyemmän Keb Lätt -retkeilymalliston
16.6.2026 09:10:00 EEST | Fjällräven | Tiedote
Fjällräven on vuosikymmenten ajan valmistanut varusteita retkeilijöille, jotka viettävät pitkiä aikoja ulkona. Kestäviä tuotteita. Toimivia ratkaisuja. Varusteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi vuodesta toiseen. Mutta vaeltaminen kehittyy. Siihen tarpeeseen vastaa Keb Lätt.
Retkeilijät kantavat entistä kevyempiä rinkkoja. Kävelevät pidempiä matkoja. Liikkuvat tehokkaammin muuttuvissa olosuhteissa. Ja yhä useammin he etsivät varusteita, jotka entistä kevyempiä, mutta silti luotettavia.
Keb Lätt luotiin vastauksena tähän tarpeeseen. Sen suunnittelussa on huomioitu erityisesti pitkillä vaelluksilla korostuva mukavuus sekä rinkan painon keventäminen.
”Ihmiset haluavat edelleen tuotteita, joihin he luottavat, mutta he haluavat myös liikkua kevyemmin ja pidemmälle. Keb Lätt sai alkunsa tätä tarvetta kuunnellen sekä kysymyksestä, miten voisimme luoda kevyempiä ratkaisuja pysyen samalla uskollisina Fjällrävenin arvoille”, sanottaa Erik Blomberg, Fjällrävenin Head of Innovation.
Mallisto yhdistää kevyet rakenteet kestävyyteen, korjattavuuteen ja toiminnallisuuteen, jotka ovat Fjällrävenin vaellusvarusteiden ydinominaisuuksia. Malliston taustalla oleva ajatus on yksinkertainen: kevyempien kantamusten tulisi antaa enemmän vapautta liikkumiseen.
”Keb Lättin tavoitteena on antaa vaeltajille enemmän vapautta liikkua ja keventää vaelluksen kuormitusta. Kyse on painon vähentämisestä säilyttäen samalla kestävyys, mukavuus ja luotettavuus, jotka ovat todella tärkeitä ominaisuuksia usean päivän vaelluksilla”, sanoo Angelica Lindersson, vaatesuunnittelija Keb Lättin tuotekehitystiimistä.
Keveys ja todellisiin tarpeisiin vastaaminen on pitkään ollut osa Fjällrävenin historiaa. Yksi yrityksen varhaisimmista tuotteista oli vuonna 1960 lanseerattu Lätt-rinkka, joka oli alumiinirunkonsa ansiosta kevyempi ja samalla mukavampi kantaa.
“Keveyden ajatteleminen on itse asiassa ollut osa Fjällräveniä 1960-luvulta lähtien, vaikka se ei aina olekaan se, mihin ihmiset meitä nykyään yhdistävät. Ajatus painon keventämisestä retkeilykokemuksen parantamiseksi on aina ollut olemassa”, kertoo Blomberg.
Keb Lätt on kehitetty ottaen huomioon usean päivän vaellukselle tarvittavat varusteet. Malliston painopistealueita ovat:
- Kevyet, pitkille vaelluksille soveltuvat rakenteet.
- Mukavuutta korostavat materiaalit, jotka on optimoitu pitkäaikaiseen käyttöön.
- Kevyt paino ja parannettu pakkautuvuus usean päivän käyttöä varten.
- Kestävät materiaalit, jotka on valittu pitkäikäisyyden ja korjattavuuden takaamiseksi.
- Toiminnalliset yksityiskohdat, jotka on suunniteltu todellisten vaellusolosuhteiden pohjalta.
Mallisto on kehitetty ja testattu vaativissa vaellusympäristöissä, kuten Nikkaluoktan ja Abiskon välisillä reiteillä Pohjois-Ruotsissa sekä Fjällräven Classic -tapahtumissa ympäri maailman.
”Keb Lättin testaus oli luultavasti kattavin, mitä olemme koskaan mallistolle tehneet. Testasimme tuotteita kaikissa Fjällräven Classic -tapahtumissamme ympäri maailmaa ja useissa prototyyppivaiheissa. Saimme palautetta siitä, miten tuotteet toimivat täysin erilaisissa ilmastoissa ja maastoissa eri käyttäjien ja eri kokemustasojen osalta.” kertoo Lindersson.
Visuaalisesti Keb Lätt tuo Fjällrävenin vaellusmallistoon teknisemmän ilmeen yhdistämällä kevyet materiaalit ja hienostuneet yksityiskohdat selkeään ja tarkoituksenmukaiseen muotokieleen.
”Yksinkertaisempi estetiikka on pohjimmiltaan toiminnallisuuden tulosta. Monimutkaisuuden vähentäminen ja keskittyminen siihen, mikä tukee liikkumista ja mukavuutta. Samaan aikaan halusimme sen pysyvän erehtymättömästi Fjällräveninä, joten säilytimme maanläheisen väripaletin, selkeän ilmeen ja brändin ydin-DNA:n sen sijaan, että olisimme siirtyneet kohti aggressiivisempaa "nopeaa ja teknistä" ilmettä,” kommentoi Lindersson.
Keb Lätt on suunniteltu yhdeksi yhtenäiseksi vaellusjärjestelmäksi, jossa kerrospukeutuminen, pakkautuvuus ja kantomukavuus on huomioitu ja sen vaatteet, rinkka ja asusteet toimivat hyvin yhdessä.
Malliston 55-litrainen uutuusrinkka Keb Lätt 55 voitti Scandinavian Outdoor Award Overall Winner SS27 -palkinnon kesäkuussa: FJÄLLRÄVEN : Keb Lätt 55 - Scandinavian Outdoor Award.
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Lisätiedot:
Fenix Outdoor Finland Oy
Juulia Rabaud
0400 588 928
juulia.rabaud@fenixoutdoor.fi
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Fjällräven
Åke Nordin perusti Fjällrävenin pienessä pohjoisruotsalaisessa Örnsköldsvikin kaupungissa vuonna 1960. Nykyään yrityksen toimivia, kestäviä ja ajattomia varusteita myydään yli 70 maassa. Koska Fjällrävenin missiona on mahdollistaa luonnosta nauttiminen yhä useammalle, kuuluu sen tuotevalikoimaan kaikki tarvittavat varusteet, joiden avulla voi tuntea olonsa kotoisaksi ulkona. Fjällrävenin tuotteet on tarkoitettu kestämään pitkään käytössä, ja ne valmistetaan sanomalla ei haitallisille kemikaaleille, ei eläinten kaltoinkohtelulle, ei resursseja kuluttaville materiaaleille ja ei ohimeneville trendeille. Fjällräven houkuttelee joka vuosi tuhansia ihmisiä retkeilemään Fjällräven Classic -tapahtumissaan. Se myös inspiroi nauttimaan luonnosta jopa arktisissa olosuhteissa Fjällräven Polarin avulla.
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