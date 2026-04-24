Aivovammaliitto: jo lähes 860 000 euron säästöt, painotus kohtaamisissa, laajempi kohderyhmä
15.6.2026 15:04:53 EEST | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Aivovammaliitto ry on vuoden 2026 alusta vastannut entistä laajemman kohderyhmän tukemisesta. Aivoliiton konkurssin jälkeen aivoverenkiertohäiriöyhdistykset liittyivät osaksi Aivovammaliiton yhteisöä. Kahden liiton toimintojen yhdistymisen myötä on vuonna 2026 säästetty 858 436 euroa.
Yhdistymisen myötä toimintamme laajeni koskemaan aivovamman saaneiden lisäksi aivoverenkiertohäiriön ja muun aivojen vaurion kokeneita ihmisiä sekä heidän läheisiään. Vaikka kohderyhmämme on kasvanut vuodessa yli 170 prosenttia, olemme onnistuneet turvaamaan toiminnan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.
Samalla olemme huolehtineet siitä, että säästöt eivät kohdistu ihmisten saamaan tukeen. Olemme rakentaneet mahdollisimman kevyen hallinnon ja kohdentaneet resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan: kohtaavaan työhön.
Suomessa vuosittain noin 25 000 ihmistä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön ja noin 35 000 ihmistä saa aivovamman. Lisäksi kohderyhmäämme kuuluvat esimerkiksi enkefaliitin, kuten puutiaisaivokuumeen, tai aivokasvaimen jälkitilan kanssa elävät ihmiset. Kun läheiset huomioidaan, työmme koskettaa arviolta noin miljoonaa suomalaista – eli lähes joka viidettä meistä.
Yli 2 500 kohtaamista alkuvuoden aikana
Vuoden 2026 ensimmäisen puolen vuoden aikana Aivovammaliitto on järjestänyt yli 30 tapahtumaa, joissa olemme kohdanneet yli 2 500 ihmistä.
Lisäksi olemme antaneet kohderyhmäämme kuuluville neuvontapalveluita jo noin 800 kertaa, järjestäneet kursseja ja vertaistukea, tukeneet paikallisyhdistyksiä ja vapaaehtoisia sekä tuoneet kohderyhmän äänen tutkimushankkeisiin ja päätöksentekoon.
Aivovammaliiton viestintä tavoittaa laajasti sekä sairastuneet, vammautuneet, läheiset että ammattilaiset. Alkuvuonna Aivoitus-lehdellä on ollut noin 15 000 lukijaa, verkkosivuilta on etsitty tietoa yli 16 000 kertaa ja sosiaalisen median julkaisuillamme on ollut lähes 400 000 näyttökertaa.
”Liiton jäsenyys pelasti yhdistyksemme alasajolta”
Uuden kohderyhmän mukaan tulo on onnistunut hyvin. Aivoverenkiertohäiriöyhdistyksiltä saatu palaute kertoo muutoksen merkityksestä: ”Liiton kanssa yhteistyö on käynnistynyt hienosti. Jämptiä, mutta ystävällistä toimintaa. AVH-puoli on kehittymässä lupaavasti. Liiton jäsenyys pelasti yhdistyksemme alasajolta.”
Myös yksittäisten ihmisten palautteissa korostuu kohtaamisen merkitys:
”Saan tukea ja voimaa elää tämän vamman kanssa.”
”Näistä vertaistukipuheluista on ollut enemmän apua kuin mistään muusta kuntoutustoiminnasta.”
”En ole pystynyt puhumaan kenellekään muulle, näistä puheluista saan voimaa.”
Aivovammaliitto tekee myös ennaltaehkäisevää ja asenteisiin vaikuttavaa työtä ja tuo näkyväksi esimerkiksi alati kasvavan ja raaistuneen nuorisoväkivallan seuraukset.
”Oli ihanaa, että kohtasit minut ihmisenä, et häirikkönä”, totesi koulukodin oppilas nuorisoväkivallan vastaisen tapahtumamme jälkeen.
Äkillinen aivovaurio mullistaa sekä sairastuneen ja vammautuneen ihmisen että hänen läheistensä koko elämän. Luotettavan tiedon, vertaistuen ja oikea-aikaisen tuen avulla vahvistamme kohderyhmämme toimintakykyä, ehkäisemme yksinäisyyttä ja autamme ihmisiä löytämään keinoja jatkaa eteenpäin äkillisesti muuttuneessa elämäntilanteessa.
Aivovammaliitto tekee työtä, jotta kukaan ei jäisi yksin näkymättömän vamman tai sairauden kanssa. Teemme näkymättömän näkyväksi kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja ihmisiä kohdaten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi HakkarainenAivovammaliiton hallinto ja johtaminen: toiminnanjohtajaPuh:050 536 6390paivi.hakkarainen@aivovammaliitto.fi
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