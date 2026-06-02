Kodin sähköjärjestelmä on tärkeä osa varautumista
15.6.2026 15:06:55 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Siinä missä keskustelua käydään sähköverkon toimintavarmuudesta, huomiota tulisi kiinnittää myös asuinkiinteistökohtaisiin järjestelmiin, joilla on rooli kotien kriittisten toimintojen turvaamisessa häiriötilanteissa.
Viime vuosien kriisit, kuten Ukrainan sota ja siihen liittyvät huoltovarmuuskysymykset, ovat lisänneet kiinnostusta ratkaisuihin, joilla sähköä voidaan käyttää myös silloin, kun jakeluverkossa on häiriöitä.
Suomessa ilmasto asettaa rakennuksille erityisiä vaatimuksia, ja teknisten järjestelmien häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja rakennuskannalle.
– Esimerkiksi vesiputkien rikkoutumiset ovat merkittäviä riskejä rakennuskannalle, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg.
Pelkkä aurinkopaneeli ei riitä sähkökatkossa
Moni voi yllättyä siitä, että tavallinen aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy sähkökatkon aikana turvallisuussyistä pois päältä. Sähkönsaannin voi turvata häiriötilanteessa saarekekäytöllä.
Saarekekäytöllä tarkoitetaan järjestelmää, jossa kiinteistö pystyy käyttämään sähköä omasta tuotannosta ilman yhteyttä sähköverkkoon.
Saarekekäyttö edellyttää siihen soveltuvaa järjestelmää, pääsääntöisesti akkuvarastoa. Myös pienemmillä ratkaisuilla voidaan parantaa kotitalouksien varautumista merkittävästi.
– Pienikin akkujärjestelmä voi riittää pitämään käynnissä esimerkiksi jääkaapin, tietoliikenneyhteydet tai muita kodin kriittisiä toimintoja sähkökatkon aikana, Orrberg toteaa.
Varautumisratkaisut pitää toteuttaa turvallisesti
Erityistä huomiota on kiinnitettävä varavoimaratkaisujen turvalliseen toteutukseen. Akkujen ja mahdollisten generaattorien sijoittelu on suunniteltava huolellisesti, ja järjestelmän on oltava asianmukaisesti erotettu sähköverkosta.
Oma sähköntuotanto ei saa missään tilanteessa syöttää sähköä vikatilanteessa jännitteettömään jakeluverkkoon, sillä se voi aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin verkon korjaus- ja huoltotöitä tekeville asentajille.
– Akkuvarastot ja saarekekäyttöön soveltuvat järjestelmät tukevat huoltovarmuutta. Niiden suunnittelu ja toteutus tulee aina tehdä sähköalan ammattilaisten kanssa, Orrberg muistuttaa.
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Yhteyshenkilöt
Matti Orrberg
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
040 922 0675
matti.orrberg@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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