Torikortteleiden sisäpihat ja mukulakivikadut avautuvat kesän tapahtumille
16.6.2026 14:00:48 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Torikortteleiden kesä tuo musiikkifestivaalit, tunnettujen kokkien grilli-illat, vintage- ja designmarkkinat sekä terassielämän Helsingin historialliseen keskustaan.
Torikortteleiden kesän ohjelmassa on mukana useita uusia tai laajenevia tapahtumasisältöjä. We Jazzin järjestämä Odysseus-festivaali saapuu Torikortteleihin ensimmäistä kertaa, Bassline Festival laajenee Kaupungintalon suurelle sisäpihalle ja uusi Vintage Design Fair kokoaa elokuussa sisäpihoille vintagea, designia, musiikkia, ruokaa ja luovan alan tekijöitä. Brasan ulkogrillillä puolestaan vierailee joukko kotimaisen ravintolakentän kiinnostavia nimiä.
– Torikorttelit on Helsingin vanha kaupunki, mutta ennen kaikkea elämää sykkivä kaupunginosa. Alueella käydään ravintolassa, poiketaan puodeissa, viivytään sisäpihoilla ja kohdataan tapahtumissa. Kesän ohjelma tekee vahvasti näkyväksi sen, mikä Torikortteleissa on olennaista: historialliset korttelit eivät ole vain kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue, vaan paikka, jossa kaupunki elää, sanoo Helsingin Kaupunkitilojen tuottaja Sari Löytynoja.
Huippukokit ottavat Brasan grillin haltuun
Torikortteleissa nautitaan tänä kesänä Brasan BBQ Partyista, joissa kotimaisen ravintolakentän kiinnostavat nimet ottavat ulkogrillin haltuunsa. Jokainen kokki suunnittelee oman menunsa, joka on tarjolla vain kyseisenä iltana klo 17–22. Kesän seuraavien grilli-iltojen kokit ovat:
- 7.8. Johan Kurkela
- 21.8. Piero Silvani, Ego
- 28.8. Simo Harrivaara, HIIOHOI
Bassline ja Odysseus tuovat musiikin sisäpihoille ja kaduille
DJ-vetoinen Bassline Festival ottaa Torikorttelit haltuunsa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tänä vuonna festivaali laajenee uudelle alueelle, kun Kaupungintalon suuri sisäpiha avautuu osaksi tapahtumaa.
Mukana on yli 50 DJ:tä ja 13 klubihostia, jotka edustavat kaupungin kiinnostavia klubikonsepteja. Musiikkiohjelman lisäksi Katariinankadulle palaa street market, josta löytyy katumuotia, vintagea, designia ja vinyylejä.
Heinäkuussa Odysseus-festivaali saa uuden tapahtumapaikan Torikortteleista. We Jazzin tuottama, seikkailulliselle musiikille omistettu festivaali järjestetään 15.–17.7., ja kaikkiin kolmeen iltaan on vapaa pääsy.
Vintage Design Fair kutsuu Torikortteleiden sisäpihoille
Torikorttelit saavat elokuussa myös uuden luovan alan markkinatapahtuman, kun Vintage Design Fair levittäytyy alueelle lauantaina 22.8. klo 12–18.
WWW Contemporaryn kuratoima tapahtumakokonaisuus kokoaa Torikortteleiden sisäpihoille valikoidun joukon vintage- ja designmyyjiä, luovan alan toimijoita sekä ruokaa ja musiikkia. Tapahtuma nostaa esiin second hand -kulttuuria, muotoilua ja keräilyä osana tämän päivän kaupunkikulttuuria.
Terassit, sisäpihat ja kesäkino kutsuvat viipymään
Historiallisissa kortteleissa kesästä nautitaan tapahtumien lisäksi terasseilla, ravintoloissa ja sisäpihoilla. Torikortteleiden Senaatintorille päin aukeava kesäterassi kutsuu tunnelmoimaan historiallista ydinkeskustaa herkkujen ja juomien äärellä. Alueen runsaslukuiset ravintolat kutsuvat viilentymään kauniilla sisäpihoilla, ja niiden kesäohjelmassa on muun muassa intiimejä keikkoja.
Cafe Engelin sisäpihalla järjestettävä Kesäkino Engel käynnistyy 25. kesäkuuta. Lisäksi alueella toimii Helsingin kaupunginmuseo, jonka uuden, 13.6.2026 avautuneen päänäyttelyn aiheena on helsinkiläinen arki.
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Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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