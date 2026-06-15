Veneilyn viikkokatsaus 25/2026: Avomeripurjehdusta ja rataveneiden SM-sarjaa, purjehduksen Grand Slam jatkuu juhannuksena
15.6.2026 16:50:09 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Veneilyn viikkokatsaus kokoaa yhteen edellisen ja alkaneen viikon kilpailut sekä muut ajankohtaiset veneilytapahtumat.
Avomeripurjehduksen Baltic Offshore Week päätökseen eilen, mukana kolme suomalaista venekuntaa
Itämeren avomeripurjeduksen Suomen- ja Viron mestaruudet ratkottiin Baltic Offshore Week:llä (BOW), joka purjehdittiin tänä vuonna Tallinnan haastavissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Viron Amserv Toyota ST purjehti mestariksi, Juhani Railon kipparoima LOW parhaana suomalaistiiminä neljänneksi.
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Rataveneiden SM-sarja startattiin Vaasassa
Suomen ratamoottoriveneilyn SM-kausi käynnistyi 13. kesäkuuta Vaasan sisäsatamassa. Kilpailuviikonlopun ohjelmassa oli luokkien GT10, GT15 ja GT30 SM-osakilpailu. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Vaasassa kisailtiin ainoastaan lauantaina, sunnuntaiksi ennustetun myrskyn vuoksi.
Lauantai tarjosi kilpailijoille ja katsojille lähes täydelliset olosuhteet. Aurinkoinen sää houkutti runsaasti moottoriveneilyn ystäviä katsomoon.
GT10-luokassa voittokamppailu oli pisteiden valossa tasainen. Porvoon moottorivenekerhon Rianna Roms vei voiton 1369 pisteellä, Hirvensalmen veneilyseuran Aarnio Pöntinen oli kakkonen 1300 pisteellä. Kolmanneksi ajoi Kabböle motorbåtskulbbenin Edith Sederholm ja neljännelle sijalle toinen po-molainen Leo Vilola.
GT15-luokan kärkikahinoissa ei nähty yllätyksiä. Selkeään voittoon ajoi Kymen Navigaattoreiden hallitseva Euroopan mestari Toni Kade, ennen monimestari Valter Lainetta (Pomo). Kolmanneksi sijoittui Adele Servin (Pomo) ennen Aarni Pöntistä (HirVe) ja Alissa Serviniä (Pomo)
GT30-luokassa Leevi Paasonen (HirVe) suoritti vahvasti ottamalla neljä erävoittoa. Kotkan Pursiseuran Jenni Rantala ja Lucas Tauren ajoivat sijoitukset ristiin ja kakkostila ratkaistiin eräaikavertailussa, jossa Tauren vei pidemmän korren. Muutaman vuoden tauon jälkeen paluun kilparadoille tehnyt Salon Kilpaveneilijöiden Riku Virtanen ei päässyt ajamaan kilpailueriä ollenkaan, koska konerikko lopetti matkan jo aika-ajoissa.
Kilpaveneilykausi jatkuu juhannuksen jälkeen lauantaina Porvoossa GT-luokkien SM-osakilpailulla ja F2-luokan MM-osakilpailulla Italian Brindisissä 27.-28.6.
Emma Kimiläisen Team Brady menestyi E1:ssä Dubrovnikissa
Emma Kimiläinen tiimeineen sijoittui Dubrovnikin kilpailuviikonlopussa toiseksi ja on toisena tällä hetkellä MM-sarjassa. Sarjassa on jäljellä viisi osakilpailuviikonloppua, joista seuraava ajetaan Monacossa heinäkuun puolessa välissä.
Tällä viikolla:
Purjehduksen Grand Slam -sarja jatkuu juhannuksena Saksassa
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarja jatkuu vuoden kolmannella osakilpailulla Saksan Kielissä. Kilpailu alkaa juhannuksena 20.6. ja suomalaisista maajoukkuepurjehtijoista mukana on ILCA 7-luokassa purjehtiva Nooa Laukkanen. Hän suuntaa Saksan vesille voitto mielessään.
– Tavoitteena on voittaa ja saada hyvä nousujohteinen kehitys elokuun lopussa kisattaviin MM-kisoihin, jotka ovat tämän kauden päätavoitteeni.
Kielin Grand Slamia voi seurata täällä.
Muut kilpailut
15.-18.6. Tuusulanjärvellä purjehditaan Lightning-luokan avoimet Suomen ja Euroopan mestaruuskilpailut. Kisoja voi seurata täällä.
17.-18.6. Kilpaveneilyn E1-sarjan osakilpailu kilpaillaan Monacossa.
Offshore 3D MM-sarja alkaa Italian Rodi Garganicossa 18.-21.6. Suomesta kilpailuun osallistuvat Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki.
Muuta:
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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