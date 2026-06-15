Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus hyväksyi merellisen Helsingin toimenpideohjelman

15.6.2026 18:30:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 15. kesäkuuta kokouksessaan Merellinen Helsinki -toimenpideohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Helsingin asemaa vetovoimaisena merikaupunkina.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus hyväksyi Merellinen Helsinki -toimenpideohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelma toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa.

Merellisen Helsingin tavoitteena on vahvistaa Helsingin asemaa vetovoimaisena merikaupunkina, jossa meri on luonteva osa arkea, kulttuuria, identiteettiä, kaupunkikuvaa ja elinvoimaa. Samalla korostetaan merellisyyden merkitystä viihtyisälle kaupunkiympäristölle sekä kaupungin vetovoimalle ja identiteetille.

Ohjelmassa on viisi päätavoitetta. Tavoitteena on, että Helsinki on toimiva ja vetovoimainen merikaupunki, merelliset palvelut ja omaehtoisen vesillä liikkumisen mahdollisuudet lisääntyvät ja ovat laajasti saavutettavissa, ja että kaupunki toimii merellisenä innovaatio- ja kasvualustana, jossa yritykset menestyvät. Lisäksi pyritään vahvistamaan Helsingin merellistä mainetta ja elävää merellistä kulttuuria sekä varmistamaan, että meriympäristössä toimitaan kestävästi ja huoltovarmasti.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntoja ja käsitteli valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Kaupunginhallituksen viimeinen kokous ennen kesätaukoa on 22. kesäkuuta.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

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