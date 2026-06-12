SAK:n työmarkkinakatsaus: Työaikakeskustelu haukkuu väärää puuta
16.6.2026 06:50:00 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Kokonaisuudessaan Suomessa tehdään saman verran töitä kuin keskeisimmissä verrokkimaissa. Eurooppalaisen vertailun perusteella myös Suomessa lomapäivien määrä on keskimääräistä tasoa. Suomessa on käytännössä yksi lomapäivä enemmän kuin maajoukossa keskimäärin. Ongelmat ovatkin ihan muualla.
SAK:n uusimmassa Työmarkkinakatsauksessa pureudutaan työn määrään Suomessa työurien, työllisyyden ja työaikojen valossa. SAK:n ekonomisti Tatu Knuutila näkee, että poliittisia päätöksiä tarvitaan, mutta ei työajan pidentämiseen.
– Työaikaa lisäävät poliittiset päätökset voisivat parantaa yritysten kannattavuutta keinotekoisesti. Tämä taas vähentäisi yritysten painetta parantaa työn tuottavuutta ja uudistua. Jos yrityksillä on tarve lisätä työn määrää, työllistäminen on tähän oiva tapa – työtä vailla olevia on tällä hetkellä paljon.
Knuutilan mukaan työnteon määrällä voi joissain tilanteissa olla tuottavuuteen vaikutuksia, mutta pääosin tuottavuuskasvu syntyy muista tekijöistä.
– Perinteisesti koulutus- ja osaamistason kasvattaminen sekä TKI-toiminnan edistäminen ovat olleet keinoja, joilla työn tuottavuutta voi kasvattaa. Lisäksi kilpailupolitiikan tehostaminen tukee luovaa tuhoa. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston resurssien vahvistaminen sekä työmarkkinarikollisuuden kitkeminen tehostaisivat reilua kilpailua markkinoilla.
Työaikaselvityksessä Suomi erottuu keskeisimmistä verrokkimaista heikommassa valossa osa-aikatyön suhteen.
– Osa-aikatyöntekijöiden määrä on Suomessa melko suuri, kuten muissakin verrokkimaissamme. Suomessa on kuitenkin kolmanneksi eniten vastentahtoisesti osa-aikaisia työntekijöitä. Suuri joukko suomalaisia työntekijöitä haluaisi siis tehdä enemmän töitä, mutta heillä ei ole tähän mahdollisuutta, Tatu Knuutila huomauttaa.
Myös useampaa kuin yhtä työtä tekevien määrä on hyvin korkea, mitä todennäköisesti selittää kokoaikatyön ja lisätuntien heikko saatavuus.
– Vaikuttaa siltä, että Suomessa useamman kuin yhden työn tekeminen on yleistä pakon sanelemana eikä siksi, että järjestely sopisi yksilön elämäntilanteeseen.
– Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palautus turvaisi, että osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Tämän lisäksi vastentahtoisesti osa-aikaisten ja useampaa kuin yhtä työtä tekevien korkeaa määrää tulisi vähentää työmarkkinasääntelyllä. Politiikkatoimia tarvitaan kipeästi myös ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyden edistämiseksi, Knuutila summaa.
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Yhteyshenkilöt
Tatu KnuutilaEkonomistiSAKPuh:050 0753999tatu.knuutila@sak.fi
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