Voimaa on! Oy

Voimaa on Fight Night keräsi tuhansia katsojia Joensuuhun – yllätykset värittivät otteluiltaa

15.6.2026 18:05:36 EEST | Voimaa on! Oy | Uutinen

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Voimaa on! Fight night 13.6.2026

Joensuulaisen Jesse Miettinen nappasi voiton Harri Kulojärvestä vaikka kävi ensimmäisessä erässä kanveesissa
Joensuulaisen Jesse Miettinen nappasi voiton Harri Kulojärvestä vaikka kävi ensimmäisessä erässä kanveesissa David Huovelin

Voima

Avainsanat

kamppailu-urheilujoensuu

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Joensuulaisen Jesse Miettinen nappasi voiton Harri Kulojärvestä vaikka kävi ensimmäisessä erässä kanveesissa
Joensuulaisen Jesse Miettinen nappasi voiton Harri Kulojärvestä vaikka kävi ensimmäisessä erässä kanveesissa
David Huovelin
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Riina Gröhn
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David Huovelin
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Riina Gröhn
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Riina Gröhn
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