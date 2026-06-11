Voimaa on Fight Night keräsi tuhansia katsojia Joensuuhun – yllätykset värittivät otteluiltaa
15.6.2026 18:05:36 EEST | Voimaa on! Oy | Uutinen
Voimaa on! Fight night 13.6.2026
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Mika NikkonenVoimaa on! OyPuh:0452071101nikkinen1@hotmail.com
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AIKAA JA HYVIÄ SUHTEITA – VOIMAA ON! FIGHT NIGHT VALTAA JOENSUUN11.6.2026 18:24:20 EEST | Uutinen
Voimaa on! Fight Night kamppaillaan 13.6 Joensuun PKS-Areenalla. Luvassa tasokas kansainvälinen kansainvälinen kamppailutapahtuma, ottelijoita 9 eri maasta.
Vuoden kovatasoisin kamppailutapahtuma Joensuussa1.6.2026 12:01:02 EEST | Tiedote
Voimaa on! Fight Night järjestetään Joensuun jääkiekkopyhäkössä, PKS Areenalla lauantaina 13.6. Illan ottelukortti on urheilullisesti vahvin, mitä Suomessa on nähty vuosiin, eikä kunnianhimoa puutu.
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