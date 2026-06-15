Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli HSL:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaukset
15.6.2026 19:45:25 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 15. kesäkuuta Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa. Tälle vuodelle HSL:lle on asetettu kolme pääkaupunkiseudun yhteistä omistajaohjaustavoitetta: tuottavuuden parantaminen ja talouden tasapaino, jäsenkuntien subventio-osuuden rajaaminen enintään 55 prosenttiin seudullisista kokonaiskustannuksista ja joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjen pienentäminen sekä asiakastyytyväisyyden ja kulkutapaosuuden kasvattaminen.
Helsinki on asettanut kokonaan omistamalleen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle omistajastrategiassa kolme tavoitetta: kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa konsernijaoston asiakirjasivuilla. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 31. elokuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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