Aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja käsitteli arviointikertomuksen

Tilinpäätös: vahva tulos ja mahdollisuus alijäämän kattamiseen

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tilinpäätöksen mukaan hyvinvointialueen tulos oli 107,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on selvästi ennakoitua parempi.

Hyvinvointialue on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja hillitsemään kustannusten kasvua muun muassa vähentämällä ostopalveluja ja parantamalla henkilöstön saatavuutta. Tämä näkyy suoraan vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvana tuloksena.

Talouden tasapainottaminen on edennyt suunniteltua nopeammin, ja aluevaltuusto on päivittänyt vuoden 2026 talousarviota siten, että aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämä katetaan kuluvan vuoden aikana.

Tilinpäätös antaa kokonaisuutena kuvan hyvinvointialueesta, jonka talous on kääntynyt vakaalle uralle samalla, kun palveluiden kehittämistä on jatkettu.

“On merkittävää, että olemme pystyneet kääntämään talouden suuntaa odotettua nopeammin. Tilinpäätös antaa luottamusta siihen, että pystymme jatkossakin kehittämään palveluja vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä osoittaa, että olemme oikealla polulla”, aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho toteaa.

Arviointikertomus ohjaa kehittämistä

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2025 arviointikertomuksen.

Kertomuksessa arvioidaan, miten hyvinvointialue on saavuttanut tavoitteensa ja miten toiminta sekä talous ovat kehittyneet vuoden aikana. Arviointikertomus toimii pohjana jatkotoimenpiteille.

Keskustelussa painottuivat perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttaminen, henkilöstön jaksamisen tukeminen sekä ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen. Valtuutetut korostivat kehittämistarvetta erityisesti ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Arviointikertomus etenee seuraavaksi aluehallitukselle lausunnon valmistelua varten.

Osavuosikatsaus vahvistaa myönteisen kehityksen jatkumista

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2026 ensimmäisen osavuosikatsauksen. Katsauksen mukaan hyvinvointialueen taloustilanne on edelleen hallinnassa, ja kehitys jatkuu suotuisana.

Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu talousarviota parempana, ja myös tilikauden tuloksen arvioidaan ylittävän talousarvion. Samalla palvelujen saatavuus on kokonaisuutena hyvällä tasolla tai parantunut, ja uudistusohjelman toimeenpano etenee suunnitellusti.

Vammaispalvelujen tilannetta parannettu, ja päätöksentekoa kehitetään

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen vammaispalvelujen tilanteesta organisaatiouudistuksen jälkeen. Selvityksen mukaan palvelupäätösten käsittelyssä olleet ruuhkat on purettu ja käsittelyajat on palautettu lakisääteiselle tasolle. Selvityksen pohjalta työtä palvelujen kehittämiseksi jatketaan edelleen.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan myös päivittää hyvinvointialueen hallintosääntöä. Muutokset koskevat muun muassa toimivaltuuksien tarkennuksia sekä valtuustoaloitteiden käsittelyä. Lisäksi valtuusto merkitsi tiedoksi saapuneet valtuustoaloitteet ja lähetti ne aluehallituksen valmisteltaviksi.

Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 22.6.2026 klo 12 alkaen.