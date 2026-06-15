SuomiAreena: Raatihuoneenpuistosta lähetetään SAMK:in opiskelijoiden satelliitti

Porissa nähdään kesäkuussa poikkeuksellinen hetki, kun Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden talven aikana valmistelema KitSat-satelliitti lähetetään SuomiAreenasta perjantaina 26.6.2026 klo 14.00. Laukaisu tapahtuu Porin Raatihuoneenpuistosta suorassa lähetyksessä osana SuomiAreenan 20-vuotisjuhlavuoden Suurta avaruuspäivää.

Kyseessä on Pori Space Labin ja opiskelijoiden ensimmäinen satelliitti. Suuri avaruuspäivä käynnistyy klo 13.00 valmisteluilla, yleisöohjelmalla ja yhteisellä lähtölaskennalla.

”Satelliitti nostetaan suurella heliumpallolla stratosfääriin, minkä jälkeen se laskeutuu takaisin laskuvarjon varassa. Lennon ajaksi alueen ilmatila suljetaan. Opiskelijat perustavat lennon komentokeskuksen SuomiAreenan päälavalle, josta lentoa ohjataan ja monitoroidaan. Satelliitti lähettää lennon aikana suoraa dataa yleisötilaisuuteen”, kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun johtava tutkija Pekka Suominen.

SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen mukaan opiskelijoiden historiallinen tempaus sopii erinomaisesti SuomiAreenan juhlavuoden ohjelmaan.

”On upeaa saada tarjota tälle tapahtumalle puitteet keskellä Poria. Juuri SuomiAreenassa tieteen, teknologian, nuorten osaamisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kuuluu näkyä isosti”, Lehtinen sanoo.

Suomisen mukaan tapahtuma on hieno mahdollisuus näyttää kaikelle kansalle, mihin käytännönläheinen tiede- ja teknologiaosaaminen parhaimmillaan pystyy.

”Erityisen palkitsevaa on nähdä opiskelijoiden innostus ja tiedonnälkä aiheen äärellä. En malta odottaa, mihin heidän innostuksensa heidät työurillaan vielä johdattaa, Suominen sanoo.

Satelliittilennon lisäksi noin kolmen tunnin mittaiseen Suureen avaruuspäivään kuuluu avaruusalan esityksiä, paneelikeskusteluja sekä yritysten ja päättäjien vierailuja. Tapahtuman viereen pystytetään Avaruuskylä, jossa erityisesti nuoremmille festivaalikävijöille on avaruusaiheista nähtävää ja koettavaa. Tavoitteena on tehdä avaruusteemasta konkreettinen ja innostava osa tulevaisuuden koulutusta, tutkimusta, elinvoimaa ja liiketoimintaa.

Pori Space Lab on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen koulutus- ja tutkimusalusta. Sen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tieteen ja teknologian pariin avaruusteeman kautta sekä rakentaa selkeä tiedepolku varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Tilaisuus on osa virallista SuomiAreena ohjelmaa ja se on maksuton ja kaikille avoin.

Lisätiedot:

Antti Lehtinen

antti.lehtinen@suomiareena.fi

p. 050 572 7991

Pekka Suominen

pekka.suominen@samk.fi

p.050 305 2292