Pikkuparannus asfaltissa voi säästää yhteiskunnalta miljoonia
16.6.2026 10:19:59 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Päällystyskausi on vilkkaimmillaan ja pikipintaa syntyy sukkelasti. Tavassamme korjata ja ylläpitää väyläverkkoa on silti vielä kehittämispotentiaalia. Jo 6 miljoonan euron panos väyläalan tuottavuutta parantavaan TKI-ohjelmaan toisi INFRA ry:n mukaan 80 miljoonan euron säästöt hallituskaudessa. Tilaa on etenkin materiaali- ja menetelmäinnovaatioille.
Väyläinfrassa TKI-potentiaalia on esimerkiksi päällystämisessä. Asfaltin keskeinen raaka-aine ja yksi suurimmista kustannus- ja päästötekijöistä on bitumi, joka valmistetaan öljystä.
”Jos sadan kilometrin päällystystyössä uusi materiaaliteknologia, kierrätysratkaisu tai työmenetelmä vähentäisi bitumin käyttöä edes viisi prosenttia ilman, että päällysteen kestävyys heikkenee, säästyisi satoja tonneja bitumia ja samalla rahalla pystyttäisiin päällystämään enemmän”, INFRAn johtava asiantuntija Nina Raitanen kertoo esimerkin.
”Yhtenä tutkimuslinjana viime vuosina on selvitetty bitumin osittaista korvaamista kasvipohjaisella ligniinillä, mutta lisätutkimusta tarvitaan.”
Asfaltti on Suomessa pitkälle kierrätettyä ja sen ympäristövaikutuksia on leikattu. Tieverkon laajuuden takia ”viimeisillä tiristyksillä” olisi silti iso vaikutus.
Väyläsektorilla riittää kiinnostavia tutkimuskohteita
Raitanen suuntaisi TKI-rahaa myös sorateille ja vähäliikenteellisille asfalttiteille uusien, kustannustehokkaiden kunnossapitomenetelmien ja materiaalien löytämiseksi.
”Pikkuteiden osuus on 82 prosenttia tieverkon laajuudesta ja 92 prosenttia sen korjausvelasta. Ne ovat elintärkeitä elinkeinoelämälle ja erittäin alttiita ilmastonmuutokselle. Siksi tässä kokonaisuudessa pienikin parannus toisi helposti suursäästöt.”
”Tulvien, kuivuuden ja muiden sään ääri-ilmiöiden vaikutus teihin ja ratoihin on sekin tärkeä tutkimusaihe. Myös uusia luontopohjaisia ratkaisuja ja kiertotalousinnovaatioita tarvitaan. Väylät voisivat olla tulevaisuudessa merkittäviä biodiversiteettiä ylläpitäviä elinympäristöjä.”
6 miljoonan TKI-investointi maksaisi itsensä nopeasti
INFRA on esittänyt TKI-ohjelmaa siivittämään uusia tapoja rakentaa ja ylläpitää väyliä. Sen rahoitukseksi riittäisi 6 miljoonaa euroa hallituskausittain.
Investointi maksaisi itsensä takaisin nopeasti. Valtio käyttää perusväylänpitoon pari miljardia vuodessa. Jo yhden prosentin nipistys tästä tarkoittaisi 20 miljoonan euron vuosisäästöjä kohdennettavaksi esimerkiksi maanpuolustukselle kriittiseen infraan.
”Väyliin kohdistuu hurja paine: korjausvelka kasvaa, ilmastonmuutos ja maanpuolustus haastavat rakenteita. Väylät ovat yhteistä omaisuutta. Niihin kohdistettu TKI-rahoitus on valtiolta viisasta omaisuudenhallintaa ja tehostaa yhteiskunnan toimintaa”, Raitanen perustelee.
Infran TKI-ohjelman tavoitteita
- tehostaa julkisen rahan käyttöä infrastruktuurin rakentamisessa ja kunnossapidossa
- parantaa infrainvestointien tuottavuutta ja pidentää infrarakenteiden käyttöikää
- pienentää rakentamisen ja kunnossapidon päästöjä sekä luonnonvarojen kulutusta
- vahvistaa huoltovarmuutta, kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan toimivuutta
- kehittää suomalaisesta infraosaamisesta myös vientikelpoista liiketoimintaa.
Yhteyshenkilöt
Nina RaitanenJohtava asiantuntija, INFRA ryPuh:+358 40 744 2996nina.raitanen@rt.fi
Kuvat
Lisätietoa julkaisijasta
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusteollisuus RT ry
INFRAn Paula Laukkasen mukaan saavutettavuus ja energiaverkot ratkaisevat Itä-Suomen uuden kasvun27.5.2026 07:40:00 EEST | Tiedote
Itäinen Suomi tarvitsee uuden kasvutarinan suljetun itärajan ja metsäteollisuuden murroksen paineessa, arvioi INFRA ry:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan uusi toiminnanjohtaja Paula Laukkanen. Ratkaiseva kysymys on, pystytäänkö Itä-Suomeen rakentamaan saavutettavuus- ja energiaratkaisut, jotka houkuttelevat alueelle uusia investointeja.
Suomi tarvitsee infra-alalle oman TKI-ohjelman – tehostaisi julkisen rahan käyttöä25.5.2026 07:40:00 EEST | Tiedote
Nykyinen TKI-rahoitus tunnistaa heikosti infrastruktuurin tarpeet, vaikka infra-alan tutkimus voisi säästää verovaroja ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä sekä kokonaisturvallisuutta.
Rakennusalan kiertotalouden green deal etenee – joukko RT:n jäsenyrityksiä liittyi mukaan yhteiseen kattositoumukseen21.5.2026 17:30:00 EEST | Tiedote
Rakennusteollisuus RT:n kiertotalouden green deal -kattositoumukseen on liittynyt ensimmäinen ryhmä jäsenyrityksiä rakentamisen eri sektoreilta. Mukana on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka haluavat vahvistaa kiertotalousosaamistaan ja rakentaa siitä myös kilpailuetua.
Datakeskukset ovat 2000-luvun strategista infrastruktuuria, josta Suomella ei ole varaa jäädä sivuun21.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Rakennusteollisuus RT muistuttaa, että datakeskusten rakentaminen voi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Nyt keskustelu tiivistyy keskusten sähkönkulutukseen, vaikka olennaista on kysyä, mitä menetämme jäämällä sivuun investointikisassa.
RATEKOn uusi PSK 6803 -verkkokoulutus tukee yhtenäisten työturvallisuuden toimintatapojen luomista rakennustyömaille8.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
PSK 6803 -standardin mukainen ja DNV:n sertifioima verkkokoulutus edistää turvallisuuden siirtymistä osaksi käytännön toimintaa työmaalla. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn julkaisema koulutus on laadittu erityisesti rakennusalan yritysten näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme