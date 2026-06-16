Helsinki tuo meren lähemmäs arkea – uudella toimenpideohjelmalla parannetaan vesiliikennettä, rantoja ja saaristoa

Merellinen Helsinki -toimenpideohjelma kokoaa yhteen kaupungin merellisen kehittämisen tavoitteet ja konkreettiset toimet sekä selkeyttää vastuut. Tarkoituksena on, että merellisyys kytkeytyy nykyistä luontevammin kaupunkilaisten arkeen ja kaupunkikulttuuriin sekä kaupungin elinvoimaan – ilman että ympäristönsuojelusta tingitään.

”Meri on erottamaton osa helsinkiläisten identiteettiä. Uudella Merellinen Helsinki -toimenpideohjelmalla vahvistamme Helsingin merellistä profiilia entisestään. Tämä tarkoittaa muun muassa saarien saavutettavuuden parantamista, uusia merellisiä palveluita, vesiliikenteen kehittämistä ja omaehtoisen vesillä liikkumisen parempia edellytyksiä. Yhtenä konkreettisena toimena avaamme kokonaan uuden saaristoyhteyden Kauppatorin ja Helsingin edustan saarten välille”, kertoo pormestari Daniel Sazonov.

Vesiliikenne sähköistyy ja saaristoon pääsy paranee joukkoliikennetyyppisillä ratkaisuilla

Kaupunkilaisille näkyvimpiä muutoksia ovat vesiliikenteen kehittäminen ja sähköistäminen. Lähivesiliikennettä uudistetaan joukkoliikennemaisempaan suuntaan, ja reittiverkoston sähköistäminen aloitetaan vaikuttavimmista yhteyksistä. Suomenlinnan henkilöliikenne ja Pihlajasaaren liikenne toimivat kärkihankkeina. Pihlajasaaren sähköisen liikennöinnin on määrä käynnistyä vuonna 2028.

”Kauppatorin ja lähisaaret yhdistävä rengasmainen saaristolinja on tarkoitus toteuttaa sähköaluksilla. Taustalla on ajatus siitä, että saariston tulee olla kaikille kaupunkilaisille saavutettava virkistysalue, jonne on helppo päästä myös ilman omaa venettä ja jossa on mielekästä viettää aikaa. Reitti tekee Helsingin merellisyydestä entistä houkuttelevamman ja saavutettavamman myös kasvaville matkailijavirroille”, sanoo kaupunkiympäristön toimialan merellisen tiimin tiimipäällikkö Vili Tuomisto, joka on ollut työstämässä toimenpideohjelmaa.

Itäiset rantareitit ja rannat kehittyvät

Helsingin rantareittejä ja rantoja kehitetään niin, että ne tarjoavat entistä parempia paikkoja liikkumiseen, oleskeluun ja arjen elämyksiin ympäri vuoden. Erityisesti itäiseen Helsinkiin panostetaan vaiheittain, huomioiden alueiden omaleimaisuus, saavutettavuus ja kestävyys.

Käytännössä tämä tarkoittaa sujuvampia reittejä, viihtyisämpiä rantoja ja uusia palveluita, jotka tekevät lähiluonnosta entistä saavutettavamman niin asukkaille kuin vierailijoille. Samalla syntyy uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Kysyntä kasvaa esimerkiksi kahvila-, vuokraus-, opastus- ja elämys¬palveluille rantareittien varrella ja saaristossa.

Saariston kohteita kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa houkutteleviksi käyntikohteiksi, mikä lisää kävijävirtoja ja pidentää asiakaskohtaamisia myös sesongin ulkopuolella.

Meriluonnon monimuotoisuus on kaupungille tärkeä arvo, joten reittien ja merkintöjen avulla pyritään varmistamaan, etteivät luontoarvoltaan herkät alueet kuormitu.

Meri lähemmäs arkea

Merelle pääsyä helpotetaan kehittämällä rantautumispaikkoja, vierasvenesatamia ja omaehtoisen vesillä liikkumisen, kuten veneilyn ja melonnan, edellytyksiä. Myös kaupunkisoutuveneet palaavat osaksi rantareittiverkoston palveluita, tarjoten helsinkiläisille matalan kynnyksen tavan kokea meri. Myös merellisiä harrastusmahdollisuuksia halutaan parantaa, jotta yhä useamman suhdetta mereen ja meritietoisuutta saadaan vahvistettua.

Tavoitteena on, että meri on jatkossa osa helsinkiläisten arkea: paikka liikkua, virkistäytyä ja kohdata, ei vain kesällä, vaan ympäri vuoden.

Merellisyys tukee elinvoimaa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle

"Merellinen Helsinki -ohjelma vahvistaa edellytyksiä uusille ja kehittyville palveluille. Tavoitteena on kasvattaa merellisten palveluiden kysyntää, tarjota uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja houkutella investointeja Helsinkiin. Tämä luo samalla työmahdollisuuksia ja vahvistaa kaupungin elinvoimaa", matkailupäällikkö Nina Vesterinen sanoo.

Yrittäjille tämä näkyy muun muassa selkeämpinä lupaprosesseina, ennakoitavampina toimintamalleina ja pidempinä sopimusjaksoina, jotka helpottavat investointeja ja toiminnan kehittämistä. Samalla syntyy uutta kysyntää myös välinevuokraukselle, opastuksille ja muille kevyille palveluille, joihin yritysten on helppo lähteä mukaan myös pienemmillä investoinneilla.

Lisäksi huolehditaan siitä, että meriympäristö pysyy kestävänä ja turvallisena varmistamalla saaristohuollon toimintamallia, ympäristöriskien torjuntavalmiutta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

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