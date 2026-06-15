Vihreiden Saara Hyrkkö ja Maria Saita esittävät nuorisotyöttömyyden ehkäisyä yritystukien ja omistajaohjauksen keinoin
16.6.2026 10:14:16 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö ja Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita esittävät konkreettisia keinoja nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi ja nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi. Nuorten palkkaamiseen voitaisiin velvoittaa yritystukien ja valtion omistajaohjauksen keinoin.
Eduskunnassa käsitellään tänään keskustan ja Liike Nytin välikysymystä nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkosta. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö ja Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita muistuttavat, että kysymys koskee kaikkia politiikan osa-alueita.
– Nuorten optimismi maailman tulevaisuudesta on Nuorisobarometrin mukaan puolittunut neljässä vuodessa. Meidän tulee samaan aikaan vähentää lapsiperheköyhyyttä, panostaa koulutukseen, varmistaa toimivat mielenterveyspalvelut ja torjua ilmastokriisiä ja luontokatoa, Saita toteaa.
Eniten nuoret kokevat tällä hetkellä paineita työllisyydestä. Hallitus on epäonnistunut nuorisotyöttömyyden hoitamisessa. Nuorten työttömyysaste oli viime vuonna lähes 22 prosenttia. Myös nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti.
– Nuorten työllisyyden tukeminen on kriittisen tärkeää, sillä ensimmäiset työpaikat rakentavat polkua koko työuralle. Valtiolla on vain rajallisesti keinoja edistää nuorten työllisyyttä suoraan, mutta sitäkin tärkeämpää on kaikin keinoin kannustaa ja tarvittaessa patistaakin yrityksiä työllistämään nuoria. Esitämme, että suoriin yritystukiin lisätään velvoite työllistää nuoria. Velvoitteen voisi täyttää joko palkkaamalla nuoren ensimmäiseen työpaikkaansa tai tarjoamalla työtä yli vuoden työttömänä olleelle nuorelle, Hyrkkö ehdottaa.
Valtio käyttää merkittävää valtaa useissa suuryrityksissä myös omistajaohjauksensa kautta.
– Valtion omistajaohjauspoliittisiin periaatteisiin tulisi lisätä toimenpiteitä nimenomaan nuorisotyöttömyyden ratkomiseksi. Tämän olisi oltava ehdoton prioriteetti, kun valtio käyttää ääntään yhtiökokouksissa omistajana, Hyrkkö toteaa.
Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet. Nuorten mielenterveyssyyt ovat yleisin syy nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Terapiatakuu on tynkä niin kauan kun se koskee vain alle 23-vuotiaita.
– Terapiatakuu tulisi laajentaa koskemaan kaikkia alle 29-vuotiaita ja sen jälkeen koko väestöä. Yksi psyykkistä hyvinvointia heikentävä tekijä on taloudellinen epävarmuus. Siksi tulisi ottaa tavoitteeksi lapsiperheköyhyyden poistaminen, opiskelijoiden toimeentulon parantaminen ja sosiaaliturvan turvaverkkojen vahvistaminen, Saita korostaa.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Maria SaitaPuh:0401868919maria.saita@vihreatnuoret.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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