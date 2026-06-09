Lyhytelokuva KIELO palkittu Sadler’s Wellsin festivaalilla
16.6.2026 10:18:55 EEST | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote
Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin lyhytelokuva KIELO palkittiin 6. kesäkuuta lontoolaisen Sadler’s Wellsin ensimmäisellä Dance Digital -festivaalilla. KIELO sai festivaalin Best dance on screen -palkinnon. KIELO on yksi neljästä lyhytelokuvasta, jotka tuotettiin Zodiak Visions -hankkeessa.
Dance Digital -festivaalin jury perusteli KIELON palkintoa seuraavasti (käännös englannista):
”Tuomaristo lumoutui teoksen kauniisti toteutetusta visuaalisesta maailmasta sekä koreografian ja elokuvallisen ilmaisun itsevarmasta fuusiosta.
Meihin teki erityisen vaikutuksen tapa, jolla elokuva tavoittaa nuoruuden emotionaaliset kipupisteet ja monimutkaisuuden; se miten elokuva tutkii kuuluvuuden, ystävyyden, tuen ja erilaisuuden teemoja liikkeen kautta, vuorosanojen sijaan. Ihastuimme teoksen nuorekkaaseen energiaan, vaikuttavaan kuvastoon ja koreografiaan, joka tuntuu sekä leikkisältä että totuudelliselta.
Tämä elokuva osoittaa tanssielokuvan ainutlaatuisen voiman välittää sellaisia tunteita ja kokemuksia, joita sanat yksinään eivät pysty täysin ilmaisemaan.”
Dance Digital -festivaalin avoimeen hakuun lähetettiin 415 elokuvaa 55 eri maasta. Niistä 45 nähtiin festivaalilla. Festivaalin jury jakoi yhteensä kuusi palkintoa. Juryyn kuuluivat Kate Church, Sanjoy Roy, Ben Williams ja Sade Alleyne.
KIELO sai ensi-iltansa 28.2.2025 NOWNESS-media-alustalla. Elokuva on nähtävillä myös Curation Hour -sivustolla. Elokuvan koreografiasta vastaa Janina Rajakangas, ohjauksesta Janina Rajakangas ja Sinem Kaycan, ja sen päähenkilönä esiintyy Kielo Kivinen.
KIELO on aiemmin palkittu Cinematica Videodance -festivaalilla (Italia), Multiplié dance film -festivaalilla (Norja) ja International Istanbul Women’s Films Festivalilla (Turkki). Elokuva on tähän menessä nähty 47 festivaalilla eri puolilla maailmaa.
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Zodiak Visions (2023–2025) oli kehityshanke, jossa tuotiin yhteen koreografi-ohjaajapareja tutkimaan koreografisen ajattelun elokuvallista potentiaalia ja uudelleenkuvittelemaan näyttämöteoksia lyhytelokuvien muotoon. Hankkeen aikana valmistui neljä kokeellista lyhytelokuvaa. Lisäksi hankkeen aikana on toteutettu yksi 3D-taltiointi Metan ja Applen virtuaalialustoilla katsottavaksi.
KIELO Zodiak Visions -hankkeen sivuilla >>>
Uutinen festivaalin palkinnoista One Dance UK- sivustolla >>>
Dance Digital 2026 -festivaali Sadler’s Wellsin verkkosivuilla >>>
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
Kuvat
Linkit
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Zodiak – Uuden tanssin keskus
Ilmastokriisi, puuttuvat äänet ja imperiumin ydin9.6.2026 10:18:19 EEST | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen syksyn 2026 kausiohjelmisto on julkistettu. Syksyn kantaesitysten tekijät ovat Kati Raatikainen & Milla Martikainen, Elina Pirinen, Eliel Tammiharju ja Marika Peura.
Kuuma kutuduetto queerista halusta ja kaipuusta27.4.2026 11:26:46 EEST | Tiedote
Uuden tanssin keskus Zodiakin kevään toinen ja kiihkeästi odotettu kantaesitys on Hanna Ahdin ja Kid Kokon Theoria. Se saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla keskiviikkona 13.5.
Tanssiteos huojuttaa pysyvyyden kaipuuta24.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Zodiakin kevätkauden ensimmäinen kantaesitys on koreografi, taiteilija Laura Jantusen ympyrät, jotka kuvittelevat olevansa viivoja. Nykytanssia ja nykymusiikkia yhdistävä teos saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla 10. huhtikuuta.
Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin suurteos Tanssin taloon17.3.2026 10:12:25 EET | Tiedote
Tanssin talon Erkko-salissa saa lokakuussa 2026 ensi-iltansa monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Ghosts of Rosegarden -teoksessa kuultavan Ville Kabrellin uuden sävellyksen esittää kamariorkesteri Avanti!
Sivuaskel-tanssifestivaali 30.1.–7.2.202621.1.2026 09:38:03 EET | Tiedote
Vuoden 2026 festivaali tuo Tanssin taloon ja Zodiak Stagelle maailmanluokaan waackingia, voimaannuttavaa hirviömäisyyttä, ihmisäänen ja -kehon sydämellisen tanssikonsertin, voimallisen anastetujen rikkauksien takaisinperinnän sekä neljä genrejä ja ilmaisumuotoja sekoittavaa taidelyhytelokuvaa. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen vuosittain tuottama nykytanssifestivaali järjestetään vuonna 2026 30. tammikuuta – 7. helmikuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme