Zodiak – Uuden tanssin keskus

Lyhytelokuva KIELO palkittu Sadler’s Wellsin festivaalilla

16.6.2026 10:18:55 EEST | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote

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Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin lyhytelokuva KIELO palkittiin 6. kesäkuuta lontoolaisen Sadler’s Wellsin ensimmäisellä Dance Digital -festivaalilla. KIELO sai festivaalin Best dance on screen -palkinnon. KIELO on yksi neljästä lyhytelokuvasta, jotka tuotettiin Zodiak Visions -hankkeessa.

Pysäytyskuva elokuvasta.
Lyhytelokuva KIELO palkittiin Dance Digital -festivaalilla Janina Rajakangas & Sinem Kaycan / Zodiak Visions

Dance Digital -festivaalin jury perusteli KIELON palkintoa seuraavasti (käännös englannista):

”Tuomaristo lumoutui teoksen kauniisti toteutetusta visuaalisesta maailmasta sekä koreografian ja elokuvallisen ilmaisun itsevarmasta fuusiosta.

Meihin teki erityisen vaikutuksen tapa, jolla elokuva tavoittaa nuoruuden emotionaaliset kipupisteet ja monimutkaisuuden; se miten elokuva tutkii kuuluvuuden, ystävyyden, tuen ja erilaisuuden teemoja liikkeen kautta, vuorosanojen sijaan. Ihastuimme teoksen nuorekkaaseen energiaan, vaikuttavaan kuvastoon ja koreografiaan, joka tuntuu sekä leikkisältä että totuudelliselta.

Tämä elokuva osoittaa tanssielokuvan ainutlaatuisen voiman välittää sellaisia tunteita ja kokemuksia, joita sanat yksinään eivät pysty täysin ilmaisemaan.”

Dance Digital -festivaalin avoimeen hakuun lähetettiin 415 elokuvaa 55 eri maasta. Niistä 45 nähtiin festivaalilla. Festivaalin jury jakoi yhteensä kuusi palkintoa. Juryyn kuuluivat Kate Church, Sanjoy Roy, Ben Williams ja Sade Alleyne.

KIELO sai ensi-iltansa 28.2.2025 NOWNESS-media-alustalla. Elokuva on nähtävillä myös Curation Hour -sivustolla. Elokuvan koreografiasta vastaa Janina Rajakangas, ohjauksesta Janina Rajakangas ja Sinem Kaycan, ja sen päähenkilönä esiintyy Kielo Kivinen.

KIELO on aiemmin palkittu Cinematica Videodance -festivaalilla (Italia), Multiplié dance film -festivaalilla (Norja) ja International Istanbul Women’s Films Festivalilla (Turkki). Elokuva on tähän menessä nähty 47 festivaalilla eri puolilla maailmaa.

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Zodiak Visions (2023–2025) oli kehityshanke, jossa tuotiin yhteen koreografi-ohjaajapareja tutkimaan koreografisen ajattelun elokuvallista potentiaalia ja  uudelleenkuvittelemaan näyttämöteoksia lyhytelokuvien muotoon. Hankkeen aikana valmistui neljä kokeellista lyhytelokuvaa. Lisäksi hankkeen aikana on toteutettu yksi 3D-taltiointi Metan ja Applen virtuaalialustoilla katsottavaksi.

KIELO Zodiak Visions -hankkeen sivuilla >>>

Uutinen festivaalin palkinnoista One Dance UK- sivustolla >>>

Dance Digital 2026 -festivaali Sadler’s Wellsin verkkosivuilla >>> 

Avainsanat

tanssinykytanssiesittävä taidenäyttämöelokuvalyhytelokuva

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pysäytyskuva elokuvasta.
Lyhytelokuva KIELO palkittiin Dance Digital -festivaalilla
Janina Rajakangas & Sinem Kaycan / Zodiak Visions
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Pysäytyskuva elokuvasta KIELO
Pysäytyskuva elokuvasta KIELO
Janina Rajakangas & Sinem Kayacan / Zodiak Visions
Lataa

Linkit

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.

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Sivuaskel-tanssifestivaali 30.1.–7.2.202621.1.2026 09:38:03 EET | Tiedote

Vuoden 2026 festivaali tuo Tanssin taloon ja Zodiak Stagelle maailmanluokaan waackingia, voimaannuttavaa hirviömäisyyttä, ihmisäänen ja -kehon sydämellisen tanssikonsertin, voimallisen anastetujen rikkauksien takaisinperinnän sekä neljä genrejä ja ilmaisumuotoja sekoittavaa taidelyhytelokuvaa. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen vuosittain tuottama nykytanssifestivaali järjestetään vuonna 2026 30. tammikuuta – 7. helmikuuta.

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