Päijät-Hämeeseen on myönnetty avustus vesienhoitoon viidelle hankkeelle

Lapset ja nuoret luontoon ja luonnon puolesta – avustusta ympäristökasvatukseen 11 hankkeelle 16.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen elinvoimakeskus myöntää vuosittain valtakunnallista ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta, ja tänä vuonna myönteisen rahoituspäätöksen saa kaikkiaan 11 hanketta. Hankkeissa edistetään lasten ja nuorten luonnossa liikkumista, luonnonlukutaitoa ja toimintaa luonnon puolesta. Hakemuksia tämän vuoden hakuun saatiin yhteensä 75, ja määrärahaa oli käytettävissä noin 352 500 euroa.