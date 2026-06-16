Elinvoimakeskukset

Päijät-Hämeeseen on myönnetty avustus vesienhoitoon viidelle hankkeelle

16.6.2026 10:29:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Päijät-Hämeessä on käynnistymässä viisi vesienhoitoa edistävää hanketta, jotka keskittyvät etenkin ravinnekuormituksen vähentämiseen ja vesistöjen tilan parantamiseen. Uudenmaan elinvoimakeskus on myöntänyt maakunnan vesienhoitoa ja vesistötoimenpiteiden toteutusta edistäville hankkeille avustusta yhteensä 320 175 euroa ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vesitaloushankkeeseen 17 550 euroa.

Joki tai lampi kesäisessä metsäympäristössä.
Vesienhoitoa edistävät hankkeet voivat sisältää toimia vesistön valuma-alueella tai itse vesistössä.

Hankkeissa yhdistyvät käytännön toimet ja yhteistyö

Uudenmaan elinvoimakeskus on myöntänyt keväällä 2026 avustusta neljälle vesienhoidon hankkeelle Päijät-Hämeessä. Hankehakijoina ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön lisäksi Hollolan ja Iitin kunnat sekä Heinolan kaupunki. Hankkeiden tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnekuormitusta, parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä paikallista yhteistyötä.

Vesijärvisäätiön hankkeessa tuotetaan laajaa seurantatietoa ja laaditaan valuma-aluesuunnitelmia, joiden avulla tunnistetaan muun muassa keskeiset kuormitusalueet ja kohdennetaan vesiensuojelutoimenpiteitä.

Iitin hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Pentinojaan vesiensuojelurakenteita ja vähennetään tulvariskiä. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan yhteistyöverkostoja etenkin Urajärven alueella.

Heinolassa Isiäisen valuma-alueella keskitytään kuormituksen vähentämiseen erilaisin vesiensuojeluratkaisuin sekä kehitetään viljelijäyhteistyötä.

Hollolan VeVi-hankkeessa vähennetään Vähä-Tiilijärven rantavyöhykkeen eroosiota ja edistetään maatalouden vesiensuojelutoimia yhteistyön, koulutuksen ja pilottirakenteiden keinoin.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt keväällä 2026 avustusta Sala- ja Ruuhijärven vedenpinnan nostohankkeeseen. Hankkeessa parannetaan järven virkistyskäyttöedellytyksiä ja järven yleistä tilaa. Avustusta myönnetään Lupa- ja valvontavirastolta haettavan vesitalousluvan kustannuksiin.

Tavoitteena puhtaammat vedet

Hankkeet tukevat Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja tähtäävät vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseen. Parantunut vedenlaatu hyödyttää sekä luontoa että alueen asukkaita, sillä vesistöt ovat tärkeä osa virkistystä ja elinympäristöä.

Seuraava avustushaku avautuu syksyllä

Seuraavan kerran avustushaku vesienhoidon edistämiseen ja vesistökunnostusten toteuttamiseen on auki 15.9.–30.10.2026. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy.

Avainsanat

vesienhoitoa edistävät hankkeetpäijät-hämevaluma-aluevesistökunnostusvesistökunnostushanke

Yhteyshenkilöt

Uudenmaan elinvoimakeskus
Katja Pellikka
katja.pellikka@elinvoimakeskus.fi

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Harri Aulaskari
harri.aulaskari@elinvoimakeskus.fi

Lauri Kaisto
lauri.kaisto@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Joki tai lampi kesäisessä metsäympäristössä.
Vesienhoitoa edistävät hankkeet voivat sisältää toimia vesistön valuma-alueella tai itse vesistössä.
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

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