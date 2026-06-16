Yrittäjät: Parlamentin äänestys rauhoittaa kauppaa USA:n kanssa – yritysten varauduttava nopeisiin muutoksiin

“Ennakoitava toimintaympäristö, toimivat arvoketjut ja kauppapoliittinen vakaus ovat keskeisiä investointien, kasvun ja työllisyyden kannalta. Yritykset tarvitsevat tällä hetkellä ennen kaikkea vakautta ja ennakoitavuutta. Siksi on tärkeää, että EU kykenee etenemään nopeasti ratkaisuissa, jotka vähentävät kauppapoliittisia riskejä ja tukevat transatlanttisten markkinoiden toimivuutta”, Danisman toteaa.

Turnberry-järjestely ei ratkaise kaikkia EU ja Yhdysvaltojen välisiä kauppakysymyksiä, mutta toimeenpano on välivaihe vakaamman ja ennakoitavamman toimintaympäristön säilyttämiseksi.

“Kyse ei ole siitä, että kaikki EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppakysymykset olisi nyt ratkaistu, vaan enemmänkin siitä, että saadaan hieman vakautta ja ennakoitavuutta tilanteeseen, jossa epävarmuutta on paljon.”

“Yrityksille on tärkeää, että transatlanttinen kauppa pystyy toimimaan ilman jatkuvaa eskalaation uhkaa ja uusia yllätyksiä. Samalla on selvää, että Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon aikana linja voi muuttua nopeastikin. Siksi sopimus ei ole mikään täydellinen turvatakuu kauppakiistoja vastaan, mutta on tärkeä askel vakaamman toimintaympäristön suuntaan.”

Mikäli jäsenmaat viimeistelevät sopimuksen hyväksynnän nopeasti parlamentin äänestyksen jälkeen, järjestely voi tulla voimaan jo lähiviikkoina.

“Yritysten näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä markkinoilla on odotettu pitkään selkeyttä”.