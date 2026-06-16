Yrittäjät: Parlamentin äänestys rauhoittaa kauppaa USA:n kanssa – yritysten varauduttava nopeisiin muutoksiin
16.6.2026 13:41:29 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU ja Yhdysvaltojen väliseen Turnberry-kauppajärjestelyn lainsäädäntöehdotukset. Tavoitteena on vakauttaa EU:n ja USA:n kauppasuhteita sekä vähentää vastatoimien riskiä epävarmassa tilanteessa. “Yhdysvallat on yksi Suomen ja koko EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista. Kauppasuhteiden vakaus on suomalaisyrityksille erittäin tärkeää, siksi päätös on merkittävä”, Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö Mira-Maria Danisman sanoo.
“Ennakoitava toimintaympäristö, toimivat arvoketjut ja kauppapoliittinen vakaus ovat keskeisiä investointien, kasvun ja työllisyyden kannalta. Yritykset tarvitsevat tällä hetkellä ennen kaikkea vakautta ja ennakoitavuutta. Siksi on tärkeää, että EU kykenee etenemään nopeasti ratkaisuissa, jotka vähentävät kauppapoliittisia riskejä ja tukevat transatlanttisten markkinoiden toimivuutta”, Danisman toteaa.
Turnberry-järjestely ei ratkaise kaikkia EU ja Yhdysvaltojen välisiä kauppakysymyksiä, mutta toimeenpano on välivaihe vakaamman ja ennakoitavamman toimintaympäristön säilyttämiseksi.
“Kyse ei ole siitä, että kaikki EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppakysymykset olisi nyt ratkaistu, vaan enemmänkin siitä, että saadaan hieman vakautta ja ennakoitavuutta tilanteeseen, jossa epävarmuutta on paljon.”
“Yrityksille on tärkeää, että transatlanttinen kauppa pystyy toimimaan ilman jatkuvaa eskalaation uhkaa ja uusia yllätyksiä. Samalla on selvää, että Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon aikana linja voi muuttua nopeastikin. Siksi sopimus ei ole mikään täydellinen turvatakuu kauppakiistoja vastaan, mutta on tärkeä askel vakaamman toimintaympäristön suuntaan.”
Mikäli jäsenmaat viimeistelevät sopimuksen hyväksynnän nopeasti parlamentin äänestyksen jälkeen, järjestely voi tulla voimaan jo lähiviikkoina.
“Yritysten näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä markkinoilla on odotettu pitkään selkeyttä”.
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Yhteyshenkilöt
Mira-Maria Danismanasiantuntija BrysselissäPuh:+32 497 394 802mira-maria.danisman@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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