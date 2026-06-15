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SDP:n Nasima Razmyar: Perussuomalaisten vaalikampanja on alkanut

16.6.2026 11:17:32 EEST | SDP | Tiedote

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Ministeri Rydmanin ilmoitus sote-järjestöjen rahoituskriteerien muutoksista on suoraan perussuomalaisten pelikirjasta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

 – On kestämätöntä, että ministeri ilmoittaa STEA-avustusten kriteerien muutoksista näin lähellä kesätaukoa, kun avustushaku on alkamassa syksyllä. Tämä aiheuttaa järjestöissä ja niiden työntekijöissä tarpeetonta epätietoisuutta toiminnan jatkumisesta ja työpaikkojen säilymisestä. On syytä kysyä, onko tämä ollut tarkoituskin, Razmyar moittii.

Razmyarin mukaan sosiaali- ja terveysministerin toiminta osoittaa perussuomalaisten vaalikampanjan alkaneen toden teolla.

 – Eihän hallituksessa toimita näin, että ministeri ilmoittaa näin rajuista muutoksista ilman, että asiasta on hallituksessa yhteinen näkemys. Kun vaalikausi lähestyy loppuaan, perussuomalaisille näyttää olevan tärkeämpää oman profiilin kiillottaminen populistisilla avauksilla kuin vastuullinen hallitusyhteistyö.

 – On hyvä, että asia ollaan käsittelemässä hallituksen sisällä. Kyseessä on myös pääministerin arvovalta. Orpon hallitus on jo kokoomuksen vetovastuulla vienyt läpi mittavat leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen,  vaikka kunnat ja hyvinvointialueet ovat selkeästi viestineet, että eivät pysty paikkaamaan järjestöjen jättämää aukkoa. Nyt on viimeinen hetki osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan tekemää työtä arvostetaan hallituksessa.

Razmyar huomauttaa, että päätös lakkauttaa erilaisten vähemmistöjen asemaa edistävien järjestöjen rahoitus on kuin suoraan laitaoikeiston pelikirjasta.

 – Kun ministerin toiminnan tavoitteena näyttää olevan vähemmistöjen ja ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen vaientaminen, mitä muuta voi todeta kuin että tämä ei ole salonkikelpoisen puolueen toimintaa?

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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