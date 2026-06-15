Asuntojen hinnat jäämässä miinukselle tänä vuonna

”Globaalit tapahtumat ja yleinen epävarmuus ovat heikentäneet kuluttajien mielialaa. Korkojen nousu varjostaa niin asuinrakentamisen, asuntokaupan kuin asuntohintojen kehitystä. Odotettavissa kuitenkin on, että Suomen talouden piristyminen alkaa hitaasti tukea asuntomarkkinan kehitystä tulevina vuosina”, toteaa Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.

Omistus- ja vuokra-asuntojen liikatarjonta purkautuu Suomessa hitaasti

Väestönkasvu on hidastunut Suomessa viimeisen kahden vuoden aikana eikä enää kasvata asuntojen kysyntää yhtä paljon kuin aikaisemmin. Tarjonnan purkautumista hidastaa myös se, että moneen kaupunkiin valmistuu edelleen kysyntään nähden liikaa asuntoja.



”Omistusasuntomarkkinassa epävarmuus, huoli talous- ja työmarkkinatilanteesta sekä nousevat euriborit hidastavat asuntokauppaa. Tämä näkyy myös kuluttajien asunnonostoaikeissa, joka saavutti tilastohistoriansa matalimman tason. Asuntohintojen arvioidaan jäävänkin kokonaisuudessaan noin 1,5, prosenttia pakkaselle kuluvana vuonna verrattuna vuodentakaiseen. Jos asuntokauppa vilkastuu loppuvuodesta, saatetaan myös hinnoissa nähdä pientä nousua”, sanoo Ruotsi.



Vuokra-asuntojen ylimääräistä tarjontaa on hieman purkautunut markkinalta. Tarjontaa on kuitenkin edelleen paljon ja erityisesti yksiöistä ja kaksioista. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrissa nähtiin lähes nollakasvua eli 0,1 prosenttia ensimmäisellä kvartaalilla.



Asuntosijoitusmarkkinalla vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Asuntojen kauppavolyymi nousi tammi-kesäkuun aikana noin 54 prosenttia korkeammalle kuin viime vuonna yhteensä.

Kasvukolmion kaupunkien asuntomarkkinoiden kehitys eriytyy

Helsingissä korkea omistusasuntojen tarjonta ja asuntokaupan heikko kehitys näkyvät asuntojen hinnoissa. Käytettyjen asuntojen reaalihinnoista on Helsingissä sulanut pois yli neljäsosa, Vantaalla jopa lähes kolmasosa ja Espoo-Kauniainen alueella neljäsosa viidessä vuodessa. Pääkaupunkiseudun vuokrailmoitusten määrä lähti hienoiseen laskuun viime vuoden lopussa, varsinkin Espoo-Kauniainen alueella ja Vantaalla. Tarjonnan korkea määrä on kuitenkin pitänyt vuokrien kehityksen miinuksella.



Tampereella asuntokauppa ja asuntojen hinnat olivat alkuvuodesta tuntuvasti miinuksella. Toisaalta Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys on ollut selvästi muuta maata vahvempaa. Turussa asuntojen hinnat ovat kehittyneet muita kasvukolmion kaupunkeja vahvemmin. Vuokra-asuntojen tarjontaa on Turussa enemmän kuin Tampereella ja vuokrien kehitys oli alkuvuodesta hieman Tamperetta vaisumpaa, mutta selvästi vahvempaa kuin pääkaupunkiseudulla.