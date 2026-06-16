Vihreiden Alametsä ryhmäpuheessa: Nuorilta leikkaamisen on loputtava
16.6.2026 14:11:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut nuorisotyöttömyyden torjunnassa, leikannut nuorten koulutuksesta, toimeentulosta ja mielenterveyden tuesta ja samalla heikentänyt nuorten tulevaisuususkoa. Vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä esittää ryhmäpuheessa (16.6.) terapiatakuun laajentamista ja koulutusleikkausten perumista.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Nuoret elävät opintojen, työttömyyden, rahattomuuden ja tulevaisuuden paineiden ristiriidassa. Samalla synkät uutiset maailmalta ja ilmastokriisi kiihtyvät.
– Monet nuoret ovat toivottomia. Nuorisobarometri kertoo, että puolet nuorista suhtautuu pessimistisesti maailman tulevaisuuteen, ja samalla puolet kokee merkittävää epävarmuutta työllistymisestä. Hallitus lupasi sata tuhatta uutta työpaikkaa, mutta sen sijaan se on tuottanut EU-alueen pahimman työttömyyden, vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä toteaa eduskunnan välikysymyskeskustelussa pitämässään ryhmäpuheessa.
Hallituksen leikkaukset osuvat monin tavoin nuoriin. Esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijoiden toimeentulosta leikataan ja sosiaaliturvan uudistukset pakottavat nuoria tukiloukkuihin. Samaan aikaan nuorten mielenterveyden haasteet yleistyvät.
– Vihreät esittää, että terapiatakuu laajennetaan koskemaan kaikkia alle 29-vuotiaita, ei vain alle 23-vuotiaita. Esitämme, että ympäri maan otetaan käyttöön matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä, joista voi saada maksutonta lyhytterapiaa ilman lähetettä. Nuorten pitäisi myös aina päästä koulupsykologille, ja jokaisen ysiluokkalaisen pitäisi saada terveystarkastuksen yhteyteen mielenterveystarkastus, Alametsä toteaa.
Alametsä korostaa myös nuorten taloudellisen tilanteen kohentamista.
– Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat pitää palauttaa, ja koulutusleikkaukset perua. Nuorisotakuun toteutuminen pitää varmistaa. Nämä vaikuttaisivat heti myönteisesti nuorten arkeen. Samoin Vihreiden ajama perustulo, Alametsä sanoo.
Koko Alviina Alametsän ryhmäpuheenvuoro liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Alviina AlametsäKansanedustajaPuh:040 7294597alviina.alametsa@eduskunta.fi
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