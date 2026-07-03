Karamzininrannasta rakennetaan viihtyisä jatke Töölönlahdenpuistolle

Urakka kestää heinäkuulle 2027, mutta kadun Töölönlahden puoleinen oleskelualue on avoin vuodesta 2027 alkaen. Suosittu Töölönlahden kesäpuisto pysyy auki rakentamisen ajan. Myöhemmin kesällä Töölönlahden ympäristössä alkavat myös Hesperian- ja Hakasalmenpuiston puistoremontit.

Paikka oleskelulle ja kävelylle

Karamzininrannan alueesta muodostuu suurelta osin puistomainen aukio, joka kunnioittaa Finlandia-talon arvoympäristöä. Karamzininranta ja Finlandia-talon ympäristö liittyvät jatkossa saumattomammin Töölönlahdenpuistoon. Puiston suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Merkittävä osa Karamzininrannan pinnoitetusta alueesta muutetaan istutusalueeksi pensaille, kukille ja lehtipuille. Kasvillisuudesta tulee monimuotoinen, runsaslajinen ja pölyttäjät huomioiva. Istutusalueiden väleissä on eri kokoisia nurmialueita ja niitä reunustamaan tulee penkkejä. Katualueelle tulee roska-astioita, pyörätelineitä sekä kaupunkipyöräasema.

Karamzininrannan eteläpäähän rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä ja pyörätie Töölönlahdenkadun suuntaisesti. Pyöräbaanan linjausta ja risteysturvallisuutta parannetaan kadun Töölönlahden puoleisessa päässä.

Seuraa rakentamista verkkosivulla

Rakentaminen vaikuttaa pyöräilijöiden kulkuun sekä Finlandia-talon saattoliikenteeseen. Pyöräilijät opastetaan kiertoreitille työmaan alkaessa. Töitä ja niiden aiheuttamia muutoksia alueen käytössä voi seurata verkkosivulla hel.fi/karamzininranta.