Karamzininrannasta rakennetaan viihtyisä jatke Töölönlahdenpuistolle
17.6.2026 08:29:28 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Karamzininrannan uudistus alkaa kesäkuun lopulla Töölönlahdenpuiston ja Finlandia-talon välisellä alueella. Työt käynnistyvät kadun pohjoispäästä, joka rakennetaan puisto- ja aukiomaiseksi oleskelualueeksi.
Urakka kestää heinäkuulle 2027, mutta kadun Töölönlahden puoleinen oleskelualue on avoin vuodesta 2027 alkaen. Suosittu Töölönlahden kesäpuisto pysyy auki rakentamisen ajan. Myöhemmin kesällä Töölönlahden ympäristössä alkavat myös Hesperian- ja Hakasalmenpuiston puistoremontit.
Paikka oleskelulle ja kävelylle
Karamzininrannan alueesta muodostuu suurelta osin puistomainen aukio, joka kunnioittaa Finlandia-talon arvoympäristöä. Karamzininranta ja Finlandia-talon ympäristö liittyvät jatkossa saumattomammin Töölönlahdenpuistoon. Puiston suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
Merkittävä osa Karamzininrannan pinnoitetusta alueesta muutetaan istutusalueeksi pensaille, kukille ja lehtipuille. Kasvillisuudesta tulee monimuotoinen, runsaslajinen ja pölyttäjät huomioiva. Istutusalueiden väleissä on eri kokoisia nurmialueita ja niitä reunustamaan tulee penkkejä. Katualueelle tulee roska-astioita, pyörätelineitä sekä kaupunkipyöräasema.
Karamzininrannan eteläpäähän rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä ja pyörätie Töölönlahdenkadun suuntaisesti. Pyöräbaanan linjausta ja risteysturvallisuutta parannetaan kadun Töölönlahden puoleisessa päässä.
Seuraa rakentamista verkkosivulla
Rakentaminen vaikuttaa pyöräilijöiden kulkuun sekä Finlandia-talon saattoliikenteeseen. Pyöräilijät opastetaan kiertoreitille työmaan alkaessa. Töitä ja niiden aiheuttamia muutoksia alueen käytössä voi seurata verkkosivulla hel.fi/karamzininranta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennuttaja
Antti-Juhani Lehtinen
projektinjohtaja
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
Urakoitsija
Joni Taivaloja
työmaapäällikkö
puh. 044 7965709
joni.taivaloja@louhintahiekka.fi
Karamzininrannan suunnittelu
Valtteri Karttunen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunkiympäristö
p. 09 310 52747
valtteri.karttunen@hel.fi
Töölönlahdenpuiston suunnittelu
Jere Saarikko
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
p. 09 310 39857
jere.saarikko@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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