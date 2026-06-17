Suomen ja Puolan tullit kouluttivat Ukrainan tullia ja rajavartiopalvelua autontarkastuksessa
17.6.2026 09:06:00 EEST | Tulli | Tiedote
Suomen ja Puolan tullit kouluttivat toukokuussa Ukrainan tullipalvelun ja rajavartiopalvelun asiantuntijoita autontarkastukseen. Koulutus järjestettiin yhteistyössä European Union Advisory Mission (EUAM) Ukrainen kanssa.
Koulutuksessa perehdyttiin muun muassa riskianalyysiin, ajoneuvojen ominaisuuksiin ja salakuljetusmenetelmiin. Koulutus on osa ukrainalaisten viranomaisten valmistautumista tulevaisuuden valvontahaasteisiin ja myös sodan jälkeiseen aikaan, jolloin viranomaisten kyky estää laittomien aseiden, ampumatarvikkeiden ja muun korkean riskin materiaalin kulkeutuminen Eurooppaan korostuu entisestään.
– Keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa Ukrainan tullin ja rajavartiopalvelun kykyä tunnistaa ja paljastaa salakuljetukseen käytettäviä kätkentärakenteita, kehittää riskiperusteista valvontaa sekä parantaa tarkastustoimintaa. Koulutuksen avulla osallistujat voivat edelleen kehittää omaa kansallista koulutusjärjestelmäänsä ja vahvistaa autontarkastuksen osaamista omissa organisaatioissaan, kertoo tulliylitarkastaja Immo Kilpinen.
Samanlaisilla toimintavoilla torjutaan rajat ylittävää rikollisuutta
Koulutus tukee Ukrainan tullin ja rajavartiopalvelun operatiivista suorituskykyä erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden, salakuljetuksen ja laittomien kuljetusten torjunnassa. Ajoneuvoihin rakennettujen rakenteellisten kätköjen tunnistaminen edellyttää erityisosaamista, jota voidaan kehittää tehokkaasti kansainvälisellä koulutusyhteistyöllä. Samalla vahvistetaan viranomaisten välistä osaamisen vaihtoa, yhteisiä toimintatapoja sekä kykyä vastata muuttuvan turvallisuusympäristön haasteisiin Euroopassa.
EUAM:in tavoitteena on tukea Ukrainan siviiliturvallisuusviranomaisten suorituskyvyn ja osaamisen kehittämistä. Koulutus järjestettiin Malhowicen rajanylityspaikalla Puolassa. Aiemmin Tulli on kouluttanut Ukrainan tulliviranomaisia Suomessa. Tullilla on vahva asiantuntemus ja nykyaikaiset koulutusresurssit toteuttaa korkeatasoista ajoneuvotarkastuskoulutusta. Suomen tulli pitää kansainvälistä koulutusyhteistyötä tärkeänä osana Euroopan laajuisen tullivalvonnan kehittämistä.
EUAM Ukraine -operaatio tukee Ukrainan siviiliturvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisia entistä ammattimaisempien ja vastuullisempien työskentelytapojen edistämisessä. Operaation keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusvaltioon.
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Yhteyshenkilöt
Immo Kilpinen, tulliylitarkastaja
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