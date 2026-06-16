Kokoomuksen Hemmilä: Nuorten tulevaisuususko syntyy työn ja osallisuuden kautta
16.6.2026 15:46:38 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, poliisitaustainen Pertti Hemmilä korostaa, että nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden torjuminen edellyttää ennen kaikkea huolehtimista työn ja yrittäjyyden edellytyksistä, vastuullista talouspolitiikkaa ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista. Eduskunnan täysistunnossa käydään tänään keskustelua opposition välikysymyksestä, joka koskee nuorisotyöttömyyttä ja lapsiperheköyhyyttä.
– Entisenä poliisina olen nähnyt turhan läheltä sen, mitä tapahtuu, kun nuori putoaa yhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Syrjäytyminen ja näköalattomuus alkavat usein siitä, kun perheessä ei ole varaa perusasioihin tai kun nuori ei löydä paikkaansa työelämässä. Järjestyksenvalvojana ja poliisina opin, että paras tapa torjua ongelmia on ennaltaehkäisy. Meidän on luotava nuorille uskoa tulevaisuuteen, ja se usko syntyy työn ja osallisuuden kautta, Hemmilä sanoo.
Hemmilä muistuttaa, että hyvinvointivaltion rahoitus perustuu työhön ja yrittäjyyteen.
– Työ on parasta sosiaaliturvaa. Hallituksen linja ei ole perheiden kurjistamista, vaan se on vastuullista taloudenpitoa, jolla pyritään takaamaan, että myös tulevilla sukupolvilla on tässä maassa hyvinvointivaltio turvanaan. Velaksi eläminen on piikki, jonka me jätämme lastemme maksettavaksi, ja se vasta lapsiperheköyhyyttä pitkällä aikavälillä synnyttääkin.
Hemmilän mukaan nuorisotyöttömyyden ratkaiseminen edellyttää työn vastaanottamisen kannustimien vahvistamista.
– Me emme ratkaise nuorisotyöttömyyttä tai lapsiperheköyhyyttä pelkillä tulonsiirroilla tai julkisen rahan jakamisella. Konkaripoliitikkona ja yrittäjänä sanon suoraan, että pysyvä ratkaisu löytyy siitä, että teemme työn tekemisestä ja sen vastaanottamisesta aina kannattavaa, Hemmilä sanoo.
– Nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen työkokemuksia, oppisopimuskoulutuksen helpottamista ja suoraa tukea uran alkuun. Ei passivointia, vaan aktivoivia tekoja.
Hemmilän mukaan hallituksen tavoitteena on rakentaa Suomea, jossa jokaisella lapsella on turvallinen kasvuympäristö ja jokaisella nuorella mahdollisuus löytää paikkansa yhteiskunnassa.
– Hallitus ei jätä lapsia ja nuoria oman onnensa nojaan. Päinvastoin, me haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kotiin ja jokaisella nuorella on polku kohti työtä ja itsenäistä elämää, Hemmilä sanoo.
Puhe liitteenä, muutokset puhuttaessa mahdollisia.
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Yhteyshenkilöt
Pertti HemmiläKansanedustajapertti.hemmila@eduskunta.fi
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Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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