Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 16.6.2026
16.6.2026 19:12:51 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 16. kesäkuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
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