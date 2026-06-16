Eurojackpotin potti kohoaa noin 65 miljoonaan euroon - Suomeen 842 000 euron voitto
16.6.2026 22:30:21 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina pelin potti kohoaa noin 65 miljoonaan euroon. Suomeen osui tiistaina 842 000 euron voitto.
Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnan (kierros 25/2026) oikea rivi on 9, 26, 29, 37 ja 42. Tähtinumerot 1 ja 7.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 65 miljoonaan euroon.
Tiistaina meni jakoon kolme 842 443 euron voittoa, joista yksi osui Suomeen. Veikkauksen sovelluksessa Eurojackpot-rivinsä pelannut vaasalainen voitti 5+1 -oikein rivillä 842 443 euroa. Hän saa muhkean pottinsa suoraan pankkitililleen.
Kierroksen toinen 5+1 -oikein -rivi löytyi Tšekistä ja voittosumma oli sama 842 443 euroa.
Kolmas 842 443 euron voitto meni jakoon illan ainoalla 5+0 -oikein rivillä. Tuo potti lähti Tanskaan.
Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 5 5 0 4 4 6 1. Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Veikkauksen sovelluksessa Jokeri-rivinsä pelannut espoolainen voitti tuplatulla Jokeri-pelin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa. Veikkauksen sovelluksessa rivinsä pelannut toinen vaasalainen pelaaja voitti 20 000 euroa tuplaamattomalla Jokeri-pelin kuusi oikein -rivillä.
Tiistain Milli-pelin voittorivi on 4, 11, 21, 23, 24 ja 36. Lisänumero 22. Milli-pelistä ei löytynyt täysosumia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Venetsia 10. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.
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