Eurojackpotin potti kohoaa noin 65 miljoonaan euroon - Suomeen 842 000 euron voitto

Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnan (kierros 25/2026) oikea rivi on 9, 26, 29, 37 ja 42. Tähtinumerot 1 ja 7.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 65 miljoonaan euroon.



Tiistaina meni jakoon kolme 842 443 euron voittoa, joista yksi osui Suomeen. Veikkauksen sovelluksessa Eurojackpot-rivinsä pelannut vaasalainen voitti 5+1 -oikein rivillä 842 443 euroa. Hän saa muhkean pottinsa suoraan pankkitililleen.



Kierroksen toinen 5+1 -oikein -rivi löytyi Tšekistä ja voittosumma oli sama 842 443 euroa.



Kolmas 842 443 euron voitto meni jakoon illan ainoalla 5+0 -oikein rivillä. Tuo potti lähti Tanskaan.



Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 5 5 0 4 4 6 1. Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Veikkauksen sovelluksessa Jokeri-rivinsä pelannut espoolainen voitti tuplatulla Jokeri-pelin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa. Veikkauksen sovelluksessa rivinsä pelannut toinen vaasalainen pelaaja voitti 20 000 euroa tuplaamattomalla Jokeri-pelin kuusi oikein -rivillä.



Tiistain Milli-pelin voittorivi on 4, 11, 21, 23, 24 ja 36. Lisänumero 22. Milli-pelistä ei löytynyt täysosumia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Venetsia 10. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.