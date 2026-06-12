Keusoten aluehallituksen käsittelyssä talouden suuntaviivat

Keusoten aluehallitus kokoontuu 16.6.2026 12.6.2026 13:52:07 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 16.6.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman raportin 1–4/2026, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen varallisuusrajat ARA-vuokrakohteissa, taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2027–2030 ja talouden toteuman 1–4/2026 ja tilinpäätösennusteen. Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.