Uusi mobiilipeli tukee kestävää luontomatkailua Etelä-Pohjanmaalla.

Luontomatkailua digitaalisella tuella

Kun matkaileva asiakas saapuu uuteen kohteeseen, ovat myös lähiympäristön paikat uusia. HAVU-hankkeessa toteutettu mobiilipeli auttaa tekemään ne tutummiksi.

HAVU-polkupelillä luonto- ja matkailuyritys voi merkitä mieluisia tai hyödyllisiä sijainteja kartalle ja kertoa niistä omin sanoin. Siten voi ohjata asiakkaita näihin paikkoihin.

– Paikat voivat olla esimerkiksi oman yrityksen hieman kauempana sijaitseva rantasauna, kylän yhteisen lähiluontopolun lähtöpiste tai yrityksen alueella sijaitseva erityinen luonnon yksityiskohta, havainnollistaa projektipäällikkö Heli Siirilä Vaasan yliopistosta.

Peli tukee kestävää matkailua lisäämällä matkailijoiden tietoisuutta alueen luonnosta, ohjaamalla heitä paikallisten palveluiden pariin ja houkuttelemalla uusia kohderyhmiä vastuullisen lähimatkailun pariin.

Enemmän irti vierailusta

Kännykkään perustuva pelillinen lisäpalvelu tai -neuvonta voi kiinnostaa esimerkiksi nuoria tai suomea puhumattomia asiakkaita. Kiinnostavat kohteet on helpompi löytää, kun kartalla näkyy oman sijainnin lisäksi juuri lähialueen tärkeät paikat.

– Pelin käyttöönotto on helpottanut maatilamatkailumme arkea. Majoittujat löytävät sujuvammin eri rakennuksiemme ja toimintojemme sijainnit. Pelissä kerromme myös maatilamme eläimistä ja täällä olevista hienosta luonnon yksityiskohdista, sanoo maatilamatkailuyrittäjä Merja Ilomäki Seinäjoen Peräseinäjoelta.

Maksuton yrittäjille ja pelaajille

Pelialusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten sitä voi hyödyntää kansainvälistenkin asiakkaiden kanssa. Alusta on maksuton kaikille, sekä pelialustaa käyttäville yrittäjille että pelaajille.

Peli on luotu Vaasan yliopistossa, ja siinä hyödynnetään muun muassa satelliitti-, karttatieto- ja ohjelmointiosaamista. Pelin luomisen mahdollisti Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämä JTF-rahoitus, joka osoitettiin HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla -hankkeelle. Sen päätoteuttaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä Metsäkeskuksen ja Vaasan yliopiston kanssa.