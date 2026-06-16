Uusi mobiilipeli tukee kestävää luontomatkailua Etelä-Pohjanmaalla
17.6.2026 09:24:23 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Joukko eteläpohjalaisia luonto- ja matkailuyrittäjiä on ottanut käyttöönsä Vaasan yliopistossa kehitetyn kännykkäpelin osaksi palvelutarjontaansa. Pelin avulla asiakkaita voi aktivoida, ohjata ja neuvoa nykyaikaisella ja helpolla tavalla. Pelissä hyödynnetään muun muassa satelliitti-, paikkatieto- ja ohjelmointiosaamista.
Luontomatkailua digitaalisella tuella
Kun matkaileva asiakas saapuu uuteen kohteeseen, ovat myös lähiympäristön paikat uusia. HAVU-hankkeessa toteutettu mobiilipeli auttaa tekemään ne tutummiksi.
HAVU-polkupelillä luonto- ja matkailuyritys voi merkitä mieluisia tai hyödyllisiä sijainteja kartalle ja kertoa niistä omin sanoin. Siten voi ohjata asiakkaita näihin paikkoihin.
– Paikat voivat olla esimerkiksi oman yrityksen hieman kauempana sijaitseva rantasauna, kylän yhteisen lähiluontopolun lähtöpiste tai yrityksen alueella sijaitseva erityinen luonnon yksityiskohta, havainnollistaa projektipäällikkö Heli Siirilä Vaasan yliopistosta.
Peli tukee kestävää matkailua lisäämällä matkailijoiden tietoisuutta alueen luonnosta, ohjaamalla heitä paikallisten palveluiden pariin ja houkuttelemalla uusia kohderyhmiä vastuullisen lähimatkailun pariin.
Enemmän irti vierailusta
Kännykkään perustuva pelillinen lisäpalvelu tai -neuvonta voi kiinnostaa esimerkiksi nuoria tai suomea puhumattomia asiakkaita. Kiinnostavat kohteet on helpompi löytää, kun kartalla näkyy oman sijainnin lisäksi juuri lähialueen tärkeät paikat.
– Pelin käyttöönotto on helpottanut maatilamatkailumme arkea. Majoittujat löytävät sujuvammin eri rakennuksiemme ja toimintojemme sijainnit. Pelissä kerromme myös maatilamme eläimistä ja täällä olevista hienosta luonnon yksityiskohdista, sanoo maatilamatkailuyrittäjä Merja Ilomäki Seinäjoen Peräseinäjoelta.
Maksuton yrittäjille ja pelaajille
Pelialusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten sitä voi hyödyntää kansainvälistenkin asiakkaiden kanssa. Alusta on maksuton kaikille, sekä pelialustaa käyttäville yrittäjille että pelaajille.
Peli on luotu Vaasan yliopistossa, ja siinä hyödynnetään muun muassa satelliitti-, karttatieto- ja ohjelmointiosaamista. Pelin luomisen mahdollisti Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämä JTF-rahoitus, joka osoitettiin HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla -hankkeelle. Sen päätoteuttaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä Metsäkeskuksen ja Vaasan yliopiston kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Heli Siirilä, heli.siirila@uwasa.fi, puh. 029 449 8557
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto sai merkittäviä tutkimusrahoituksia – energiaa, terveydenhuoltoa ja turvallisuutta tarkastellaan eri näkökulmista16.6.2026 08:16:10 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto on saanut merkittävää rahoitusta neljälle tutkimushankkeelle. Kaksi hanketta sai rahoituksen Suomen Akatemialta ja kaksi Interreg Aurora -ohjelmasta. Hankkeet saivat rahoitusta yhteensä noin 1,72 miljoonaa euroa.
Kaupunkien innovaatiohankkeet voivat syventää eriarvoisuutta – ratkaisuksi inklusiivinen innovaatiopolitiikka15.6.2026 08:11:14 EEST | Tiedote
Innovaatioiden edesauttaminen kaupunkikehittämisen keinoin on kasvattanut suosiotaan ympäri maailmaa. Talous- ja teknologiakeskeinen kaupunkikehitys voi kuitenkin epähuomiossa lisätä sosiaalista eriarvoisuutta ja ajaa pienituloisia kaupunkilaisia ahtaalle. Johanna Kalliokosken Vaasan yliopistolle tekemä väitöstutkimus esittää osallistavaa innovaatiopolitiikkaa ratkaisuksi.
Nopeiden työveneiden turvallisuutta voidaan parantaa inhimillisten tekijöiden hallinnalla10.6.2026 09:31:33 EEST | Tiedote
Nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentelyssä ei onnistuta ylikorostamalla taitavien miehistönjäsenten teknistä osaamista. Sen sijaan turvallisuus ja suorituskyky rakentuvat muun muassa inhimillisten tekijöiden ennakoivasta hallinnasta ja toimintajärjestelmän toimivuudesta, esittää Mikko Lehtimäki Vaasan yliopistolle tehdyssä väitöstutkimuksessa.
The mastery of human factors can improve the safety of high-speed workboats10.6.2026 09:31:33 EEST | Press release
Successful cockpit operations in high-speed workboats are not achieved by overemphasising the technical skills of individual crew members. Instead, safety and performance are built on the proactive mastery of human factors and the functionality of the operating system, according to a doctoral thesis by Mikko Lehtimäki at the University of Vaasa.
Vetymikroverkot voivat tulevaisuudessa tuottaa energiaa asuin- ja teollisuusalueilla sekä laivoissa9.6.2026 10:30:39 EEST | Tiedote
Vedyllä voi olla tärkeä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmien kestävyyden, toimintavarmuuden ja omavaraisuuden vahvistamisessa. Vaasan yliopistossa tarkastettava Vahid Shahbazbegianin väitöskirja osoittaa, miten vetyä hyödyntävät mikroverkot voivat tasapainottaa uusiutuvan energian vaihtelevaa tuotantoa, parantaa energiaturvallisuutta ja vähentää kustannuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme