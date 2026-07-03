Kruunuvuorensillan liikuntasaumat korjataan: silta suljettu ajoittain heinä-elokuussa

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Sulkemisen syynä on se, että sillalla tehdään jälkivalua ja kuormituskokeita sillan pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi sekä korjataan liikuntasaumoja (25.-26.8.).

Työt eivät tule yllätyksenä, lukuun ottamatta liikuntasaumojen korjausta. Muiden töiden tarpeesta tiedotettiin jo sillan avajaisten yhteydessä. Työt voidaan tehdä vasta kun saaristolintujen pesintärauhoitus alueella on ohitse.