Kruunuvuorensillan liikuntasaumat korjataan: silta suljettu ajoittain heinä-elokuussa
17.6.2026 10:21:37 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kruunuvuorensilta on suljettu 2.-3.7. klo 16-06, 21.-22.7. klo 21-06, 8.8. (la) klo 8-20 ja 25.-26.8. klo 21-06.
Jos päivämääriin tulee sään takia muutoksia, niistä tiedotetaan osoitteissa www.kruunusillat.fi ja www.facebook.com/kruunusillat
Sulkemisen syynä on se, että sillalla tehdään jälkivalua ja kuormituskokeita sillan pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi sekä korjataan liikuntasaumoja (25.-26.8.).
Työt eivät tule yllätyksenä, lukuun ottamatta liikuntasaumojen korjausta. Muiden töiden tarpeesta tiedotettiin jo sillan avajaisten yhteydessä. Työt voidaan tehdä vasta kun saaristolintujen pesintärauhoitus alueella on ohitse.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri Hänninen, p 040 56 86711 (ei heinäkuussa)
Kruunusillat-raitiotie
Kolmen ensimmäisen katkon aikana:
Jari Humalajoki, p. 0400 437 884
TYL Kruunusillat
Viimeisen katkon aikana:
Markus Malmivuori, p. 040 863 0163
Kruunusillat-raitiotie
Kuvat
Linkit
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.
Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.
www.kruunusillat.fi
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