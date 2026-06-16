Miten ammatillinen koulutus vahvistaa maanpuolustuksellista kyvykkyyttä?

Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teknisten alojen osaajat ylläpitävät infrastruktuuria, logistiikan ammattilaiset turvaavat materiaalivirrat ja palvelualat varmistavat yhteiskunnan jatkuvuuden. Oppilaitosten tiloja ja resursseja voidaan hyödyntää myös poikkeustilanteissa, samalla kun koulutus jatkuu.

Ammatillinen koulutus vahvistaa maanpuolustusta laajasti: ei vain sotilaallisena toimintana, vaan huoltovarmuutena, osaamisena ja yhteiskunnan toimintakykynä. Samalla se rakentaa nuorten arjen taitoja, vastuullisuutta, yhteishenkeä ja tulevaisuususkoa – tekijöitä, jotka ovat keskeisiä kriisinsietokyvyn kannalta. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on vastata sekä tämän hetken osaajatarpeisiin että ennakoida myös yllättäviä kriisejä. Näin koulutus toimii investointina turvalliseen ja kestävään tulevaisuuteen.

Aihe on esillä SuomiAreenan lavalla Porissa 23.6. klo 10.00–10.45. Keskustelussa tarkastellaan muun muassa, missä tilanteissa ammatillinen osaaminen on kriittistä yhteiskunnan toimivuudelle, miten oppilaitoksia voidaan hyödyntää poikkeusoloissa sekä kuinka nuorten osaamista, osallisuutta ja vastuunkantoa voidaan vahvistaa. Aiheesta keskustelevat ammatillisen koulutuksen ja varautumisen asiantuntijat:

Kirsi Viskari, johtaja, ammatillinen koulutus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, johtava rehtori, Helsingin kaupunki / Stadin AO

Krista Puustelli, VP, People and Growth, Patria Oy

Irina Pellikka, rehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin kaupunki / Maanpuolustuskorkeakoulu





Aika ja paikka:

SuomiAreena, Pori, kaupungintalon pihan lava

23.6. klo 10.00–10.45



