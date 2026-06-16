Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Miten ammatillinen koulutus vahvistaa maanpuolustuksellista kyvykkyyttä?

17.6.2026 10:44:58 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

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Ammatillinen koulutus on keskeinen osa yhteiskunnan varautumista, resilienssiä ja kokonaisturvallisuutta. Se rakentaa osaamista, jolla turvataan arjen toimivuus niin normaalioloissa kuin kriiseissä.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teknisten alojen osaajat ylläpitävät infrastruktuuria, logistiikan ammattilaiset turvaavat materiaalivirrat ja palvelualat varmistavat yhteiskunnan jatkuvuuden. Oppilaitosten tiloja ja resursseja voidaan hyödyntää myös poikkeustilanteissa, samalla kun koulutus jatkuu.

Ammatillinen koulutus vahvistaa maanpuolustusta laajasti: ei vain sotilaallisena toimintana, vaan huoltovarmuutena, osaamisena ja yhteiskunnan toimintakykynä. Samalla se rakentaa nuorten arjen taitoja, vastuullisuutta, yhteishenkeä ja tulevaisuususkoa – tekijöitä, jotka ovat keskeisiä kriisinsietokyvyn kannalta. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on vastata sekä tämän hetken osaajatarpeisiin että ennakoida myös yllättäviä kriisejä. Näin koulutus toimii investointina turvalliseen ja kestävään tulevaisuuteen.

Aihe on esillä SuomiAreenan lavalla Porissa 23.6. klo 10.00–10.45. Keskustelussa tarkastellaan muun muassa, missä tilanteissa ammatillinen osaaminen on kriittistä yhteiskunnan toimivuudelle, miten oppilaitoksia voidaan hyödyntää poikkeusoloissa sekä kuinka nuorten osaamista, osallisuutta ja vastuunkantoa voidaan vahvistaa. Aiheesta keskustelevat ammatillisen koulutuksen ja varautumisen asiantuntijat:

  • Kirsi Viskari, johtaja, ammatillinen koulutus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, johtava rehtori, Helsingin kaupunki / Stadin AO
  • Krista Puustelli, VP, People and Growth, Patria Oy
  • Irina Pellikka, rehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin kaupunki / Maanpuolustuskorkeakoulu

Aika ja paikka:
SuomiAreena, Pori, kaupungintalon pihan lava 
23.6. klo 10.00–10.45

Avainsanat

ammatillinen koulutuskasvatus ja koulutus

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

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