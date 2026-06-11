Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palvelutoimiston aukioloajat ja hoidon tarpeen arviointi muuttuvat Asikkalan sote-keskuksessa

Asiakkaat voivat asioida Asikkalan sote-keskuksen palvelutoimistossa 22. kesäkuuta alkaen tiistaisin ja torstaisin aamupäivisin kello 9–11. Hyvinvointialue toivoo asiakkaiden huomioivan nämä muuttuvat aukioloajat. Muina aikoina palvelutoimiston henkilökunta keskittyy palvelemaan asiakkaita sote-keskuksen muissa tehtävissä.



Palvelutoimistosta asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Palvelutoimistossa asiakkaat voivat myös hoitaa paperiasioita, kuten hakea lomakkeita, palauttaa verenpaineenseurantalomakkeita tai hakea sairaslomatodistuksia. Monia palveluja voi hoitaa myös Päijät-Sote-sovelluksella muulloinkin kuin palvelutoimiston aukioloaikoina.



Soita ensin tai asioi Päijät-Sote-sovelluksella



Lievissä oireissa asiakkaat soittavat ensisijaisesti Asikkalan sote-keskuksen takaisinsoittopalveluun 03 4108 9420. Vaihtoehtoisesti voi asioida Päijät-Sote-sovelluksella. Sovelluksella saa nopeasti avun ammattilaisilta moniin eri tilanteisiin kotoa tai mökiltä käsin.



Jos asiakas tarvitsee päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, silloin ensin on otettava yhteys numeroon 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa oikea yhteydenottonumero on 112.



Vuoronumero käyttöön ajanvarauksetta saapuville



Äkillisesti sairastuneet asiakkaat ottavat jatkossa vuoronumeron Asikkalan sote-keskukseen saapuessaan. Sairaanhoitaja arvioi heidän vointinsa ja hoidon tarpeensa vuoronumeron mukaisessa saapumisjärjestyksessä.



Asiakkaan vointi huomioidaan vuoronumerojärjestelmästä huolimatta, joten kiireellisesti palvelua tarvitsevat saavat palvelun oikea-aikaisesti.



Hoidon arvio vuoronumerolla palvelee maanantaista torstaihin kello 8–15 ja perjantaisin ja arkipyhien aattona kello 8–14.