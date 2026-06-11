Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palvelutoimiston aukioloajat ja hoidon tarpeen arviointi muuttuvat Asikkalan sote-keskuksessa
17.6.2026 11:17:12 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Palvelutoimiston aukioloajat ja hoidon tarpeen arviointi muuttuvat 22. kesäkuuta alkaen Asikkalan sote-keskuksessa. Muutoksilla hyvinvointialue tehostaa entisestään asiakkaiden palvelua ja tavoittelee vaikuttavampia kohtaamisia.
Asiakkaat voivat asioida Asikkalan sote-keskuksen palvelutoimistossa 22. kesäkuuta alkaen tiistaisin ja torstaisin aamupäivisin kello 9–11. Hyvinvointialue toivoo asiakkaiden huomioivan nämä muuttuvat aukioloajat. Muina aikoina palvelutoimiston henkilökunta keskittyy palvelemaan asiakkaita sote-keskuksen muissa tehtävissä.
Palvelutoimistosta asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Palvelutoimistossa asiakkaat voivat myös hoitaa paperiasioita, kuten hakea lomakkeita, palauttaa verenpaineenseurantalomakkeita tai hakea sairaslomatodistuksia. Monia palveluja voi hoitaa myös Päijät-Sote-sovelluksella muulloinkin kuin palvelutoimiston aukioloaikoina.
Soita ensin tai asioi Päijät-Sote-sovelluksella
Lievissä oireissa asiakkaat soittavat ensisijaisesti Asikkalan sote-keskuksen takaisinsoittopalveluun 03 4108 9420. Vaihtoehtoisesti voi asioida Päijät-Sote-sovelluksella. Sovelluksella saa nopeasti avun ammattilaisilta moniin eri tilanteisiin kotoa tai mökiltä käsin.
Jos asiakas tarvitsee päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, silloin ensin on otettava yhteys numeroon 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa oikea yhteydenottonumero on 112.
Vuoronumero käyttöön ajanvarauksetta saapuville
Äkillisesti sairastuneet asiakkaat ottavat jatkossa vuoronumeron Asikkalan sote-keskukseen saapuessaan. Sairaanhoitaja arvioi heidän vointinsa ja hoidon tarpeensa vuoronumeron mukaisessa saapumisjärjestyksessä.
Asiakkaan vointi huomioidaan vuoronumerojärjestelmästä huolimatta, joten kiireellisesti palvelua tarvitsevat saavat palvelun oikea-aikaisesti.
Hoidon arvio vuoronumerolla palvelee maanantaista torstaihin kello 8–15 ja perjantaisin ja arkipyhien aattona kello 8–14.
Yhteyshenkilöt
Piia TommolaosastonhoitajaPuh:044 018 7421
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: C-hepatiitin torjunta tehostuu Päijät-Hämeessä – liikkuva testausyksikkö aloittaa ensi viikolla11.6.2026 12:22:16 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy C-hepatiitin torjunnassa uusi vaihe ensi viikolla, kun liikkuva testausyksikkö aloittaa palvelun. Varta vasten tähän tarkoitukseen muokattu pakettiauto tuo asiantuntijoiden palvelut lähelle asiakkaita useaan kuntaan.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tarkista maastopalovaroitus ennen juhannuskokon rakentamista11.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Juhannusta edeltävien päivien sää ratkaisee, onko juhannuskokkoa mahdollista sytyttää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos suosittelee tarkistamaan Ilmatieteen laitoksen antamat varoitukset vielä aattoaamuna. Ilmatieteen laitoksen maastopalovaroituksen aikaan on kokon ja muunkin avotulen poltto kielletty.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kesälomakausi vaikuttaa osaan sote-palveluista3.6.2026 09:58:28 EEST | Tiedote
Suurin osa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluista on käytettävissä normaalisti läpi kesän. Osa palveluista toimii supistetuin aukioloajoin tai keskittyen tiettyihin toimintoihin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijäthämäläisiä osallistujia etsitään laajaan valtakunnalliseen tutkimukseen vyöruusurokotteen vaikutuksesta muistisairauksiin2.6.2026 11:42:05 EEST | Tiedote
Suomen rokotetutkimus (FVR) on aloittanut FinDementia-tutkimuksen, jossa selvitetään, voiko vyöruusurokote Shingrix® vähentää muistisairauksien riskiä. Tutkimukseen osallistuu yli 33 000 vähintään 76-vuotiasta eri puolilta Suomea. Päijät-Häme on yksi neljästä tutkimukseen osallistuvasta hyvinvointialueesta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittelee suunnitelmia Sysmän sote-peruspalvelujen tuotannosta asukastilaisuudessa26.5.2026 10:00:08 EEST | Tiedote
Hyvinvointialue esittelee suunnitelmia Sysmän sote-peruspalveluiden tuotannosta maanantaina 8. kesäkuuta klo 17:00–18.30. Tilaisuus järjestetään Sysmän teatteritalolla osoitteessa Väihkyläntie 1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme