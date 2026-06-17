Kiirevastaanoton uudistus lisäsi yhteistyötä ja sujuvoitti potilaiden hoitoa Nova sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Uudessa toimintamallissa kaikki kiirevastaanotolle saapuvat potilaat tapaavat ensin sairaanhoitajan. Ennen vastaanotolle saapumista potilaalle on tehty hoidon tarpeen arviointi puhelimessa. Vastaanotolla sairaanhoitaja arvioi tilanteen, aloittaa tarvittavan hoidon ja pyytää lääkärin mukaan tarvittaessa.

– Aiemmin potilas tapasi hoitajan ja lääkärin erikseen, mikä saattoi lisätä odottamista ja pidentää hoitoprosessia. Nyt ammattilaiset työskentelevät aiempaa tiiviimmin yhdessä, ja potilaan hoito etenee sujuvammin, kertoo ylilääkäri Maria Hakanen.

Ammattilaisten kokemukset ovat myönteisiä

Kiirevastaanoton henkilöstö on ottanut uuden toimintamallin hyvin vastaan. Kyselyn mukaan 79 prosenttia ammattilaisista kokee uuden toimintatavan mielekkäämmäksi kuin aiemman mallin.

–Yhteistyö hoitajien ja lääkäreiden välillä on lisääntynyt, ja moniammatillisen työskentelyn koetaan sujuvoittaneen arkea. Samalla työstä on tullut monipuolisempaa, ja erityisesti hoitajat kokevat osaamisensa vahvistuneen, osastonhoitaja Mari Tami iloitsee.

Peräti 96 prosenttia ammattilaisista arvioi, että potilaan hoitopolku on uudistuksen myötä selkeämpi. Potilas saa tarvitsemansa avun ilman, että häntä siirrellään ammattilaiselta toiselle,

Hoitajien osaaminen pääsee paremmin käyttöön

Nova sosiaali- ja terveyskeskuksen sairaanhoitaja Susanna Heinonen kertoo uuden toimintamallin lisänneen moniammatillisuutta ja tehneen työstä mielekkäämpää.

– Hoitajat pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan ja kokemustaan aiempaa laajemmin. Samalla myös hiljaisen tiedon jakaminen kollegoiden kesken on lisääntynyt. Erityisen ilahduttavaa on ollut myös se, että potilailta saatu palaute on ollut myönteistä, Heinonen kertoo.

Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi on nopeutunut

Uudistus on helpottanut myös puhelimessa tehtävää hoidon tarpeen arviointia. Käytössä on nyt yksi yhteinen ajanvarauskirja, jota sekä hoitajat että lääkärit käyttävät.

Hoitajien mukaan potilaan ohjaaminen on selkeämpää, kun hoidon tarpeen arvioinnissa voidaan keskittyä oireiden kiireellisyyden arviointiin. Samalla työ on nopeutunut, koska etukäteistutkimuksia ei tarvitse enää järjestää ennen vastaanottoa.

Kaikki puhelimessa hoidon tarpeen arviointia tekevät hoitajat arvioivat, että uusi toimintamalli on nopeuttanut sekä hoidon tarpeen arviointia että potilaan ohjaamista jatkohoitoon.

Kehittämistyö jatkuu

Uudistuksen kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, ja toimintamallia jatketaan myös tulevaisuudessa. Samalla henkilöstö on tunnistanut kehittämiskohteita.

Lääkäri Matti Korppisen mukaan erityisesti psykiatristen ja gynekologisten potilaiden hoitoprosesseja voidaan vielä kehittää. Näissä tilanteissa hoitajan vastaanotto ennen lääkärikäyntiä ei aina tuo lisäarvoa puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.

Ratkaisuksi on pyritty hyödyntämään kiireettömän vastaanoton puolikiireellisiä vastaanottoaikoja. Näiden aikojen saatavuuden parantaminen on yksi seuraavista kehittämiskohteista.

–Uudistuksen perusteella yhteistyö ammattilaisten välillä on vahvistunut, hoitoprosessit ovat selkiytyneet ja potilaiden hoito on sujuvoitunut. Kehittämistyö jatkuu, jotta palvelut vastaavat entistä paremmin sekä potilaiden että henkilöstön tarpeisiin, Korppinen toteaa.